Una treccina per chi soffre 

Donne piccolissime, bambine anche di soli tre anni, donano i loro lunghi capelli all’associazione “Il Giardino di Lu”, che spedisce le preziose ciocche alla banca dei capelli per farne parrucche: aiuto impagabile per le donne più grandi in lotta con il cancro che può privarle anche delle chiome.

A Pimentel non si ferma la gara di solidarietà di chi sceglie di dare un taglio ai loro capelli per consegnarli nelle mani di Maria Fois, 72 anni, fondatrice dell’associazione “Il Giardino di Lu” intitolata alla figlia Luena, stroncata da un tumore ovarico a poco più di trent’anni.

«L’età delle donatrici si abbassa: sempre più bambine vengono da noi, per portarci in dono i loro capelli», commenta la donna, che custodisce il ricordo di ognuna delle piccole donatrici. Come Alba, 3 anni di Pimentel, «spigliata e chiacchierona» la definisce Maria Fois, che ha raggiunto con la madre "Il Giardino di Lu”: in mano un pacchetto con delle chiocche.

Il dialogo tra le due donne, quella che ha fatto del dolore per la perdita della figlia la leva per reagire e muoversi perché nessuna debba più piangere le lacrime da lei ha versate e quella piccolina che in tutta l’innocenza della sua età dimostra già di essere sulla strada giusta, è bellissimo.

Maria Fois: «Non sei andata a scuola?».