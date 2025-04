Una trappola mortale per i carabinieri 

Tranello mortale. Antonio Maria Pani, 64 anni, aveva studiato nei dettagli il piano con cui avrebbe potuto compiere una strage, la sera di due giorni fa a Ozieri. “Ho ammazzato mia moglie! E ora mi suicido!” Queste le frasi, pronunciate martedì al 112 e ai carabinieri, con cui ha messo in moto la macchina dei soccorsi di vigili del fuoco, 118 e uomini dell’Arma, forse il suo vero obiettivo, tutti accorsi in rione Tramentu. Nel frattempo l’uomo aveva aperto il gas di due grosse bombole collegate ai tubi di aerazione interna, nel suo appartamento al quarto e ultimo livello di una palazzina. Ed è proprio l’evidenza del gas che impregnava tutta l’aria ad accogliere le forze dell’ordine e i soccorritori che, scavalcato il muro di recinzione e forzati gli ingressi, raggiungono l’origine della perdita. Un locale saturo di gas accumulato anche dal fatto che tutte le finestre e le porte erano state sigillate con uno spesso nastro da carrozziere.

L’intervento

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Ozieri per mettere in sicurezza l’area mentre i carabinieri andavano alla ricerca dell’uomo, già accertatisi del fatto che l’ex compagna del 64enne era viva e si trovava in una località lontana dagli eventi. Alla fine scovavano Pani in una specie di bunker, nel cortile interno della palazzina, di norma usato come legnaia. Nella sua mano un telecomando dotato di sistema wireless, subito sequestrato che, se acceso, avrebbe fornito la corrente a una mola a disco e a un piano cottura. Il processo, una volta innescato, avrebbe provocato una serie di scintille e l’esplosione del gas con esiti tragici. Negli altri locali i carabinieri rinvenivano fogli con frasi contro l’Arma, la polizia di Stato e la magistratura, oltre a libri e manifesti che inneggiavano al fascismo. Per Antonio Maria Pani è scattato l’arresto con le accuse di strage, simulazione di reato e minaccia a pubblico ufficiale, venendo poi condotto nel carcere di Bancali dove, nei prossimi giorni, si terrà l’udienza di convalida.

Il precedente

L’uomo era stato condannato la scorsa settimana a 9 mesi di reclusione per danneggiamento nel 2022 della lapide di Walter Frau, il carabiniere ucciso 30 anni fa a Ped’e Semene con il collega Ciriaco Carru. Anche in quell’occasione il 64enne aveva scritto numerose minacce contro i carabinieri, che riteneva responsabili di avergli ritirato la patente, fatto che in realtà non sarebbe mai avvenuto.

