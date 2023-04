«Una tragedia inaccettabile» 

«Già è atroce perdere un ragazzo così giovane. Per giunta in un incidente stradale sulla moto che tanto amava. Ma è ancora più difficile da accettare non sapere come sia potuto accadere, cosa sia successo in quel momento, il motivo per la quale la Kawasaky è sbandata». Parole di Pino Gagliardo, lo zio di Stefano Mansi, il ventiseienne deceduto sul colpo sabato pomeriggio mentre percorreva la strada litoranea da Villasimius verso Cagliari, all’altezza di Porto Sa Ruxi.

«Già è atroce perdere un ragazzo così giovane. Per giunta in un incidente stradale sulla moto che tanto amava. Ma è ancora più difficile da accettare non sapere come sia potuto accadere, cosa sia successo in quel momento, il motivo per la quale la Kawasaky è sbandata». Parole di Pino Gagliardo, lo zio di Stefano Mansi, il ventiseienne deceduto sul colpo sabato pomeriggio mentre percorreva la strada litoranea da Villasimius verso Cagliari, all’altezza di Porto Sa Ruxi.

Il dolore

«Stefano – prosegue Gagliardo, consigliere comunale di Villasimius e candidato sindaco alle prossime amministrative – stava percorrendo un tratto di strada rettilineo, a quanto pare. Sulla sua strada si è presentato un ostacolo improvviso? Oppure la tragedia è accaduta in fase di sorpasso di un altro mezzo? Ci aspettiamo risposte dai carabinieri. Se lo aspetta soprattutto mia cognata, la madre di Stefano. Speriamo nei testimoni, che aiutino gli inquirenti a fare chiarezza».

Oggi alle 15,30 l’intero paese di Villasimius parteciperà ai funerali di Stefano Mansi e circonderà di affetto la madre Elisabetta Utzeri, i due fratelli (uno di 23, l’altro di 17 anni) e il padre che da qualche anno si è trasferito nella penisola.

Chi era

Stefano Mansi da qualche mese consegnava pizze per conto di un ristoratore di Villasimius e aveva un sogno legato alla sua passione, la moto: «Voleva correre in un circuito vero, magari partecipare a una competizione», prosegue lo zio, «e siamo distrutti dal dolore proprio per questo: il suo grande amore per le due ruote gli è stato fatale». In tanti in paese ricordano la grande amicizia che legava Mansi a Gabriele Viel, il 19enne anche lui vittima di un incidente avvenuto nello stesso tratto di strada nell’ottobre scorso. Stefano avrà una tomba a fianco a quella dell’amico.

La sicurezza

Due giovani vite spezzate colpa della strada pericolosa? Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico ed ex datore di lavoro di Stefano Mansi, è convinto che si debba affrontare il problema: «Conoscevo Stefano, ha lavorato con me per diversi anni in un albergo e in un’impresa edile come impiegato. Un ragazzo di rara educazione. Forse lungo la litoranea è opportuno trovare una soluzione per renderla meno pericolosa».

Stefano Mansi, ricorda lo zio, era nato ad Aosta: «Mia cognata e il marito poi nel 2006 sono rientrati in Sardegna. Un ragazzo eccezionale, che dedicava ogni momento libero alla moto. Aveva tute e caschi professionali, teneva molto alla sua sicurezza. Per questo non ci capacitiamo ancora di quel possa essere accaduto in quel maledetto pomeriggio di sabato».

