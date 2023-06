Una tragedia e tanti errori 

«Quel problema per noi era gestibile se non si fossero sommate tante concause relative alla gestione della diga di Maccherronis e all’emergenza. Torpé non doveva andare sott’acqua, non si fa un argine col buco». È un’affermazione netta quanto decisa, che fa rumoreggiare l’aula e arriva alla fine del contro esame dei consulenti della Procura, gli ingegneri Sante Mazzacane, Marco Bruni e Alberto Bizzari e il geologo Bruno Grego, sentiti ieri alla ripresa del processo per l’alluvione che nel novembre 2013, con il passaggio del ciclone Cleopatra, provocò morte e distruzione in Sardegna. A processo davanti al giudice Elena Meloni, del Tribunale di Nuoro, 58 imputati tra dirigenti, rappresentanti locali, come l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata.

Le accuse

Il processo è ripartito con la deposizione dei testimoni dopo tre anni di stop per Covid. Gli imputati, a vario titolo, sono accusati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose per il cedimento del ponte di Oloè dove morì il poliziotto Luca Tanzi, per l’esondazione della diga Maccheronis a Torpé, con l’acqua che intrappolò l’anziana Maria Frigiolini, e per il crollo del ponte sul rio Sologo a Galtellì.

Le mancanze

Al processo si annuncia battaglia tra accusa e difese. Su Maccherronis, i consulenti hanno ricordato «che si è trattata di una piana eccezionale in un bacino piccolo, di 600 chilometri». Ma per i consulenti gli indirizzi operativi quando ci sono piccoli bacini dove la piena si forma in tempi rapidissimi, come a Maccherronis in sole 4 ore, non sono adeguati: «Un sistema di protezione civile non è in grado di mettere insieme dieci amministrazioni e gestirle in questi tempi. Una normativa per i piccoli bacini, inaccettabile. Ma la piena si governa con regolazione dei deflussi, e la prima cosa da fare è un piano di laminazione delle piene, normativa del 2004, e otto anni dopo non c’era. Nessuna un’indicazione era stata data dalla Regione. Le amministrazioni hanno lavorato al buio, non avevano indicazione di come affrontare un tema di questo tipo». Dal contro esame è emerso che nella consulenza, i tecnici della Procura, per Maccherronis, non hanno utilizzato i volumi di piena del rio Posada che esistevano, ma quelli per il Cedrino. Non solo, a Cumbidanovu gli unici sopralluoghi sono stati fatti con un sorvolo in elicottero basandosi su foto e immagini. E ieri è stato rettificato: «L’avandiga a Cumbidanovu non è crollata, abbiamo fatto una rettifica alla consulenza. Avevamo interpretato la rottura del cemento delle ali, in realtà la rottura era della roccia».

