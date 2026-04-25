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La storia.
26 aprile 2026 alle 00:26

Una torta per il figlio mai nato 

La madre l’ha perso dieci anni fa ma “festeggia” come se fosse vivo 

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Aveva tanto desiderato quel figlio e lo aveva portato in grembo per nove mesi. Ma poi, quando mancava un soffio per vedere il suo piccolo viso, il bimbo non ce l’aveva fatta. Non è mai nato.

La storia

Così non ha mai potuto giocare con gli amichetti né è mai andato a scuola. La mamma – vittima di violenza continua durante la gravidanza da parte di chi l'avrebbe dovuta soltanto proteggere – non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Ma quel bimbo non lo ha mai dimenticato. Così, ogni anno, nel giorno del suo compleanno, fa preparare una torta e spegne lei per lui le candeline. Ogni anno una in più fino ad arrivare alle 10 di oggi. Quest'anno la torta è quella solidale dell'associazione Anteas che, assieme ai pasticceri Nicola Loi e a sua moglie Michela, hanno organizzato l'iniziativa.

L’iniziativa

«Questa torta è per te, piccola vita interrotta prima ancora di vedere la luce», è la dedica commossa della mamma, che vuole rimanere anonima considerata la sua storia di dolore e di violenza. A parlare è invece il pasticcere Nicola Loi: «Ci hanno contattato per preparare questa torta. Ed è stata un'emozione enorme, mentre la preparavamo avevamo il cuore in gola». I volontari aggiungono: «Per noi è stata davvero una grande emozione: oggi – con la sua mamma e i suoi fratelli – festeggiamo il compleanno del bimbo mai nato, ma che è tra noi. Vogliamo dire grazie a questa mamma che ha voluto condividere con noi un momento così delicato. Avremmo tante cose da dire per sensibilizzare e non dimenticare». Il bambino che non è mai cresciuto, che non è mai andato a scuola, che non ha avuto amici né compleanni, nei giorni scorsi è stato festeggiato come si deve: ritirata la torta in associazione, la mamma l’ha portata in cimitero davanti alla piccola tomba per una festa intima e raccolta.

L’associazione

«Quella di questo mese è una torta molto particolare», spiega la presidente di Anteas Doriana Loddo. «Una storia che ci ha colpito nel profondo, di una mamma che non ha mai dimenticato questo figlio che non ha potuto crescere, una storia triste di violenza ma anche di tanto amore». E l’iniziativa della torta sospesa proseguirà.

Basta segnalare all’associazione Anteas una persona in difficoltà raccontare la sua storia «e noi», chiude Loddo, «saremo felici per il suo compleanno di consegnargli una coccola di dolcezza con la torta solidale».

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