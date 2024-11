Una torta con cento candeline per Anna Elia 

Anna Elia taglia il traguardo dei cento anni e la città la festeggia. Ieri il sindaco, Massimiliano Sanna, e la vice, Maria Bonaria Zedda, le hanno consegnato una targa ricordo a nome della comunità festeggiando poi con tutti i familiari, compresi i due nipoti, Solange ed Ermes, arrivati apposta da Roma e Bologna.

Nata a Magisano (Catanzaro), l’8 novembre 1924, a 14 anni si trasferì a Roma dove nel 1951 sposò Delio Zedda, maresciallo dell’esercito originario di Domusnovas. Si trasferirono poi a Cremona, poi a Venezia e infine, nel 1956, a Oristano. Madre di quattro figli (Silvio, Roberto, Lucia e Maura), appunto nonna, si è sempre dedicata alla famiglia.Ottima cuoca, raccontano di lei che fosse insuperabile nella preparazione dei primi piatti, delle carni e, facendo onore alle sue origini calabresi, ai dolci della sua regione e alle pietanze ricche di peperoncino», si legge in una nota del Comune. Famiglia e tanto impegno nel sociale con diverse associazioni di volontariato. Tanto che la sua generosità come donatrice di sangue le è valsa una medaglia d’oro. «Donna solare e sempre molto allegra, amava le feste e aveva una predilezione per la musica di Renato Carosone, per Renato Rascel, per i film di Stanlio e Ollio e Totò e aveva un’ammirazione particolare per Amedeo Nazzari e Gary Cooper», precisano sempre dal Municipio. ( m. g. )

