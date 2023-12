Una torta con 104 candeline per il nonnino dei record 

Bonino Lai, nonnino da record ha compiuto ieri 104 anni. A festeggiarlo in casa la moglie Elena, le figlie Massima e Monica e il nipote Gabriele insieme a parenti e amici. Ex dipendente del Comune, zio Bonino ha lavorato all’ufficio anagrafe di Perdasdefogu. Nella stagione 1974 -75, ha presieduto il Perdas Calcio, ed è il presidente più longevo delle società dilettantistiche di calcio in Italia. Insieme ad altri sette centenari e ultracentenari ha fatto conquistare a Perdasdefogu (nel 2022) il Guinness World Record per la più alta concentrazione di centenari al mondo. A portargli gli auguri di tutta la comunità il sindaco Bruno Chillotti, l’assessore Tore Mura e il consigliere Antonio Lai. (fr. l.)

