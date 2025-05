Una torta con 102 candeline per festeggiare Angelina Mancosu 

Angelina Mancosu ha compiuto 102 anni: con lei, Lunamatrona conta oggi tre persone che hanno raggiunto o superato il secolo di vita.

Dal matrimonio con Cesare Orrù, scomparso nel 2013 a 98 anni, sono nati tre figli, cinque nipoti e quattro pronipoti.L’arzilla nonnina ha trascorso la giovinezza lavorando nelle campagne e ha sempre coltivato una forte curiosità per la cultura. Conserva una memoria lucida e appassionata, e racconta volentieri vicende del passato non solo di Lunamatrona, ma anche dei paesi del circondario, tra omicidi, feste popolari e manifestazioni tradizionali. Tra le sue passioni spicca la Divina Commedia: recita a memoria il primo canto dell’inferno. «È un record e un onore per la nostra comunità, che ci incoraggia a mantenere e valorizzare il nostro stile di vita e le nostre abitudini alimentari – dice il sindaco Italo Carrucciu –. Tra l’altro, sono persone ancora autosufficienti e nel pieno delle loro capacità». ( g. g. s. )

