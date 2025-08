una torres veloce e camaleontica 

Sassari. Prudente quando è costretta a costruire dal basso, rapida nelle ripartenze da qualsiasi punto del campo, capace di passare dal 3-4-1-2 al 3-5-2. Questa è la Torres che sta impostando il tecnico Michele Pazienza. «Il mister vuole che rischiamo poco dietro e ci lascia improvvisare in mezzo al campo», aggiunge l’esterno destra Giacomo Zecca.

Chiaramente con tanti giocatori nuovi (almeno nove) servirà del tempo per trovare automatismi e quell’intesa che invece era stato più semplice costruire nel campionato scorso, dove le novità erano state solamente due: l’esterno sinistro Guiebre e l’ala Varela, ai quali a gennaio si era aggiunto il difensore Mercadante. Più che le prossime due amichevoli saranno illuminanti le prime partite ufficiali: il 16 contro il Livorno per la Coppa Italia, il 23 contro il Pontedera per il campionato. Probabilmente tutto il mese di settembre sarà da lavori in corso.

Ecco la situazione per reparto.

Difesa

Il perno del terzetto è sempre Antonelli, con Idda che è stato utilizzato come cambio. Il braccetto a sinistra ha il suo interprete in Mercadante e il jolly Fabriani, che può agire anche come braccetto destro. Nell’amichevole contro il Latte Dolce si sono alternati a destra Biagetti e Stivanello, i due nuovi acquisti. Sei giocatori per tre ruoli offrono garanzie al reparto.

Centrocampo

A centrocampo apparentemente la disposizione è uguale a quella usata dal tecnico Alfonso Greco ma, per quanto visto contro il Latte Dolce, Mastinu fa il regista basso mentre da trequartista agisce Carboni. A centrocampo oltre a Brentan e Giorico potrebbe avere più spazio Masala. Sulle fasce Zambataro viene impiegato a sinistra e non a destra, lato dove c’è anche Nunziatini che magari ha meno tecnica ma più forza fisica. Invece a destra Zecca è il titolare e come cambio è stato provato Lattanzio. La speranza è che esploda uno tra Nunziatini e Lattanzio per avere un’alternativa ai confermati Zecca e Zambataro.

Attacco

Diakite è l’unico sopravvissuto in avanti. L’ingaggio di Musso non lo lascia solo: il neo acquisto con i 10 gol realizzati col Sorrento è potenzialmente il più prolifico della Torres. È ai dettagli la trattativa per un altro attaccante: Lorenzo Di Stefano, 23 anni, proveniente dal Modena che nella stagione scorso lo ha prestato al Campobasso dove ha firmato 7 reti.

Il trequartista Carboni ha giocato tutti i 90’ minuti contro il Latte Dolce, unico rossoblù sempre in campo, e questo suggerisce che finalmente stia bene fisicamente. Nella ripresa ha avuto un paio di illuminazioni che hanno mandato i compagni direttamente al tiro dall’area. Fra i tre giovani provati Lunghi è quello già rodato: ha un centinaio di presenze in terza serie. Ha rapidità e fantasia (ha tentato persino una rovesciata) e anche un pizzico di egoismo che non guasta per un attaccante. Come seconda punta può essere una bella sorpresa. Bonin ha la tendenza a cercare sempre la linea più diretta possibile per il tiro. Fois ha talento e si muove bene anche senza palla ma va disciplinato. Da vedere in azione Iovieno, utilizzato come trequartista col Venezia ma assente nell’amichevole di venerdì.

RIPRODUZIONE RISERVATA