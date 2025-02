Una Torres targata Sardegna 

Sassari. Michele Carboni è la Torres di oggi ma anche di domani. A forte connotazione sassarese. Tra le azioni meritorie della nuova dirigenza e delle operazioni di mercato compiute attraverso il direttore sportivo Andrea Colombino c’è anche il rientro dei talenti della città e sardi. Gigi Scotto e Alessandro Masala sono stati i primi, poi sono arrivati Riccardo Idda e Daniele Giorico (di Alghero), Giuseppe Mastinu, Paolo Dametto (di Arborea).

Adesso è il turno di Carboni, ingaggiato dal Cagliari che lo aveva girato in prestito alla Ternana: «Ho fatto il giro lungo per rientrare a Sassari. Gli amici mi hanno detto che non vedevano l’ora, e anche io», ha confessato il neo acquisto rossoblù nella prima intervista. Un giro cominciato dalle società sassaresi Sacra Famiglia e Lanteri per proseguire nelle giovanili di qualità del Latte Dolce, quindi il passaggio al Cagliari nella Primavera, nelle cui file è diventato anche capitano. Un ruolo che si affida ai giocatori già maturi e di personalità. La Torres lo ha fortemente voluto. «Sono state settimane intense per la trattativa, l’importante è che sia andata in porto. Ne valeva la pena, perché era quello che volevo»

L’dentikit

La maglia ha il numero 80: «In ricordo di mio nonno, che aveva quell’età quando è morto». È un centrocampista che può agire «sia da mediano sia da trequartista», ha specificato lui stesso. Dinamismo e tecnica, pericolosità anche in zona gol: il mancino sassarese ha segnato 16 reti nella Primavera e 2 nella Ternana oltre a fornire altrettanti assist. In teoria è il giocatore più vicino come caratteristiche a Giuseppe Mastinu, ma nulla esclude che i due possano giocare assieme vista l’adattabilità di Carboni a fare pure la fase di interdizione.

Il ragazzo va ad aggiungersi a un reparto che propone anche Giorico, Brentan, Masala e Casini. Quantità, qualità e caratteristiche diverse da sfruttare a seconda delle avversarie. «So che la Torres ha fatto un bell’investimento su di me e voglio ricambiare la fiducia. Mi metto a disposizione della squadra».

Ambizioni

Michele Carboni ha vista così la Torres quando con la Ternana ha giocato al “Vanni Sanna”: «È stata una bella partita contro una squadra forte e attrezzata, un gruppo unito che ha valori. Anche la Ternana è forte in ogni reparto, con la rosa molto lunga, anche loro credo ci saranno sino alla fine nella lotta per il primo posto».

Due soli innesti ma di grande qualità quelli fatti dalla società sassarese nel mercato di gennaio. Oltre a Carboni è arrivato infatti l’attaccante Luca Zamparo, dal Vicenza, altra squadra vice capolista, anche se nel girone A.

Due rinforzi che dicono molto su quanto la squadra sassarese punti al colpo grosso, a quella Serie B alla quale si è avvicinata già nella stagione passata.

