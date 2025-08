Una Torres siciliana con Musso e Di Stefano 

Sassari. Un altro siciliano, un altro attaccante con contratto triennale. Dopo quella di Antonino Musso, la Torres ha ufficializzato la firma di Lorenzo Di Stefano, 23 anni, una brillante Primavera con la Sampdoria (17 reti nella stagione 2021/22) e già quattro campionati professionistici sulle spalle. Uno a Gubbio, dove appena ventenne ha realizzato 6 reti in 24 presenze, qualche apparizione in Serie B con Modena e Lecco, poi le ultime due stagioni a Campobasso, dove ha siglato 12 reti in totale. «Scegliere la Torres è stato facile perché da avversario ho ammirato la sua competitività. In Serie B c’è più tecnica e col Var il gioco è più pulito, in Serie C è una vera e propria lotta ma sono pronto e voglio fare meglio della stagione scorsa, così aiuterò la squadra».

Di Stefano spiega le sue caratteristiche: «Mi piace svariare molto senza dare punti di riferimento alla difesa. Da quando poi un allenatore mi ha fatto notare che ho un bel tiro da fuori, ogni tanto ci provo».

In avanti

Di Stefano ha fatto il viaggio insieme ad Antonino Musso, centravanti che dopo i 10 gol la scorsa stagione a Sorrento ha tre stagioni per lanciarsi definitivamente. «La trattativa è stata lunga ma la Torres mi ha voluto fortemente e devo ricambiare la fiducia del contratto triennale».

Niente promesse («preferisco che le risposte le dia il campo»), Musso spiega qual è la sua filosofia: «Nel mio Dna non esiste il verbo mollare. Attraverso il lavoro di ogni giorno costruisco quello che sarà. Sono un giocatore ancora in evoluzione quindi non so dire quale sia la posizione preferita in campo. Mi metto a disposizione della squadra e posso garantire il mio lavoro quotidiano per fare sempre di più».

Amichevoli

Due le amichevoli di avvicinamento al primo impegno ufficiale, in programma il 16 agosto contro il Livorno al “Vanni Sanna” per la Coppa Italia. Sabato la squadra rossoblù farà visita al Budoni, neopromosso in Serie D dopo la vittoria nel campionato di Eccellenza. I due attaccanti siciliani potranno quindi debuttare in rossoblù.

La quarta e ultima gara della pre-season è in programma mercoledì 13 agosto a Castelsardo contro l’Alghero, retrocesso in Promozione dopo i playout ma intenzionato a risalire subito come dimostra il ritorno sulla panchina del tecnico Mauro Giorico, ex della Torres.

RIPRODUZIONE RISERVATA