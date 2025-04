Una Torres più consapevole 

Sassari. Dal secondo posto della stagione passata al terzo di quest'anno. Punti totali: 143 (l'anno scorso 75) che potranno aumentare dopo la gara di domenica sul campo della Lucchese, ultima della stagione regolare. Confermarsi sul podio significa avere acquistato solidità e credibilità. In brevissimo tempo, perché questa è appena la terza stagione dal ritorno in terza Serie.

Un turno in più

Adesso si tratta di capire se la Torres è pronta per disputare un playoff da protagonista. Nella stagione scorsa è stata eliminata subito dal Benevento (con tanti rimpianti). Quest'anno inizierà un turno prima. Un vantaggio, non solo per i precedenti che negli ultimi tre playoff hanno promosso in B sempre la terza classificata, ma anche perché non dovrà stare ferma troppo a lungo. Una settimana di pausa mentre si disputano i due turni della fase a gironi e poi sarà in campo domenica 11 maggio.

La “novità” Nanni

Le ultime due partite hanno registrato l'esplosione di Nicola Nanni: il centravanti di San Marino ha segnato la rete della vittoria ad Ascoli e la doppietta che ha fatto la differenza nel 4-2 sul Carpi di mercoledì sera. Con una rete ogni 219 minuti Nanni è secondo soltanto a Diakite (7 gol totali finora) che fa centro ogni 150 minuti. Sono le alternative più prolifiche al bomber Fischnaller (12 reti, una ogni 268 minuti) che ha potuto rifiatare, giocando solo gli ultimi venti minuti contro il Carpi.

Classe 2000, Nanni è anche il più giovane di un reparto composto da Over 30. Un giocatore quindi sul quale si può puntare anche per le stagioni future.

Gli altri gironi

La capolista del girone A è il Padova, a +2 sul Vicenza, il terzo posto del Feralpisalò è matematico da tempo. Nel girone C l'Avellino ha festeggiato il ritorno in serie B, l'Audace Cerignola è inattaccabile al secondo posto, così come il Monopoli al terzo e il Crotone al quarto.

Per dare ulteriore valore al terzo posto della Torres meritano una citazione le grandi escluse dai playoff. Nel girone A il Novara è decimo e non ancora certo dei playoff, il neo retrocesso Lecco ha chiuso in posizione anonima. La Triestina è in zona playout. Nel girone dei rossoblù resta fuori dagli spareggi per la serie B il Perugia, mentre l'Ascoli ha evitato i playout ma è risultato deludente per una neoretrocessa. Nel girone C il Trapani potrebbe restare fuori dai playoff, il Messina è ultimo e deve ricorrere ai playout per salvarsi, il Foggia non è ancora certo di avere evitato gli spareggi salvezza.

