Una torres mai vista: cancellati Zola e Cuccureddu 

Sassari. È la Torres più prolifica mai vista in terza serie. I numeri dicono che i rossoblù di Alfonso Greco hanno già superato il massimo dei punti delle squadre che pure hanno fatto la storia del club sassarese. La Torres ha raggiunto 54 punti dopo 28 giornate con 18 successi, 5 pareggi e altrettante sconfitte.

Gran risultato

La formazione allenata da Cuccureddu, che chiuse al terzo posto il campionato 2005/2006 e fece poi i playoff per la serie B, ne ottenne 53 in 34 turni con 12 vittorie, 17 pareggi e 5 sconfitte. Quella Torres, giusto per ricordarlo, perse in semifinale playoff il doppio scontro con il Grosseto di Massimiliano Allegri. La stessa quota, 53 punti, fu raggiunta nel 2000/2001 quando il club allenato da Leonardi aveva appena ritrovato la terza serie. Bilancio: 14 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, bottino che valse il settimo posto.

Più in alto

L’altra stagione rimasta nei cuori dei tifosi rossoblù è quella del 1988/89: il Cagliari chiuse al primo posto e volò in serie B, la Torres di Zola, Piga e Del Favero, guidata dal tecnico Francesco Liguori, si classificò quarta con 39 punti che, aggiornati ai tempi attuali dove la vittoria vale tre punti, diventano 51. Purtroppo non erano stati ancora inseriti i playoff e quindi il campionato si concluse con le abituali 34 giornate. Per avere un’idea, il Cagliari allenato allora - come oggi - da Claudio Ranieri, chiuse a 61 punti. Il Cesena del campionato in corso ne ha già 71 e questo rende l’idea di quale corazzata fuori categoria sia la capolista. Allo stesso tempo rende onore ai rossoblù di Greco, che hanno sei partite per fare più punti di quel Cagliari che chiuse in testa il girone B di 35 anni fa.

Alta qualità

Certo, altri tempi e sicuramente la qualità della serie C del passato era altissima, anche perché le squadre della terza serie erano in tutto 54 e non 60. Non solo, la serie A proponeva 18 formazioni e non le 20 attuali. Meno squadre significa più concentrazione di talenti negli organici. Nondimeno, Scotto e compagni hanno già scritto un record.

RIPRODUZIONE RISERVATA