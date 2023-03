Una Torres incerottata attende il Pontedera 

Sassari. «Dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo con quello che abbiamo», spiega il tecnico Sottili nel presentare la gara di questo pomeriggio al “Vanni Sanna” contro il Pontedera (14,30). Gara da vincere assolutamente per non tramutare l’ansia in paura: il vantaggio sulla zona playout è sceso a tre lunghezze e le concorrenti dirette hanno accelerato. «È da quando sono arrivato che oscilliamo fra il +2 e il +6 sui playout. Non riusciamo a dare il colpo di coda definitivo».

Servono i tifosi

La Torres si aspetta un pubblico più vicino come numeri a quello di inizio stagione, quando si viaggiava sulle quattromila presenze, che alle ultime gare, dove l’affluenza è quasi dimezzata. C’è bisogno dell’aiuto dei tifosi per sostenere una squadra che ancora una volta gioca con le stampelle. Sfumato il rientro di Scappini: «Ha problemi alla schiena, speriamo di averlo per la settimana prossima», dice il tecnico rossoblù. Gli infortuni tengono fuori anche Ruocco, Scotto, Diakite e Sanat. Disponibile solo Omoregbe. «Il ragazzo questa settimana ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra, ci sono le condizioni per farlo partire dal primo minuto» anticipa l’allenatore rossoblù. Il resto del reparto sarà assemblato con due trequartisti fra Lisai, Saporiti e Campagna. Da capire se Sottili intenda giocare col 4-3-1-2 oppure col 4-4-2 come a Olbia. Di sicuro a centrocampo ci saranno Urso e Lora, così come in difesa non sono previste novità.

Il ruolino

All’andata il Pontedera beffò la Torres al 92’. I sassaresi sono reduci dalla sconfitta nel derby, gli avversari addirittura da tre ko di fila due dei quali purtroppo contro concorrenti dirette dei rossoblù: Recanatese e San Donato Tavarnelle. Un motivo in più per prolungare la serie nera dei toscani e magari coinvolgerli nella zona ai confini coi playout. Sottili però avverte: «È una gara complicata perché il Pontedera è squadra che attacca con molti giocatori, riempie l’area con tanti uomini e dobbiamo stare molto attenti. Non facciamoci ingannare dalle tre sconfitte, perché nel primo tempo ha messo alle corse il San Donato».