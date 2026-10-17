Una Torres imprecisa si arrende alla Reggiana 

Reggiana 2

Torres 0

Reggiana (3-4-1-2) : Furlan; Lepri (23' st Battistini), Quaranta, Bo- netti; Rover, Jonsson, Cavion (45' st Vallarelli), Marcon (15' st Li- butti); Portanova; Girma (23' st Cavaliere), Sipos (45' st Henry). In panchina Borriello, Sorzi, Crisetig, Basili, Bertagnoli, Tessitori, Ezinwa. Allenatore Tesser.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Scaringi (15' st Zanandrea), Anto- nelli, Berto; Zecca, Mastinu, Bren- tan (39' st Giorico), Corsinelli; Di Stefano, Masala; Bunino (27' st Carboni). In panchina Tirelli, Sot- giu, Kebbeh. Allenatore Greco.

Arbitro : Ambrosino (Torre del Greco).

Ret i: 35' pt Sipos, 40' pt Portanova.

Note : ammoniti Bonetti, Zecca, Quaranta, Carboni. Recupero 1' pt-3' pt. Spettatori 6.603 (19 ospiti).

Il tabellone dice 2-0 per la Reggiana, ma più che una gara è stata un lancio di dadi che poteva originare qualsiasi punteggio. Certo, di dadi i padroni di casa ne avevano tre e i rossoblù solo due, vale a dire una squadra cortissima, con solo cinque giocatori di movimento in panchina per gli infortuni non brevi di Sorrentino, Scotto, Nunziatini, Penninghton e Lunghi, più gli acciacchi di Liviero. I numeri delle azioni sono sbilanciati per i padroni di casa, ma a conti fatti 9 tiri nello specchio della porta per la Reggiana e 8 per la Torres. Cosa ha fatto la differenza? La precisione di Sipos e Portanova nell'uno-due fra 35' e 40' che ha deciso la partita. Ma sul punteggio di partenza il palo ha detto no alla conclusione della punta Di Stefano che poteva indirizzare l'inerzia del match. Senza dimenticare le due parate di Furlan che vanno oltre l'ordinaria amministrazione: al 37' su conclusione ravvicinata di Berto (sarebbe stato 1-1) e al 90' su punizione di Masala sotto la traversa.

Primo tempo

Gara giocata a viso aperto dalle due contendenti. Sipos fa le prove girando una palla vicino al palo sinistro e incornando leggermente alto sotto porta. La squadra sassarese ci prova con Di Stefano (tiro-cross al 12' e palo al 19'). Al 35' passa la Reggiana su azione insistita, ma i rossoblù commettono la leggerezza di non allontanare la palla come si deve, magari calciandola anche fuori dal campo. Sul cross di Rover il bomber croato Sipos sfugge a Scaringi e segna di testa. La reazione sassarese c'è e con Berto sottoporta sembra fatta, ma Furlan ha un riflesso felino. Al 40' Sipos serve Portanova mentre la difesa sale, il trequartista fa fuori un ancora incerto Scaringi (i due mesi fuori per infortunio pesano) ed è immeritato raddoppio.

Secondo tempo

Zaccagno è attento, Furlan in vena di prodezze e al 60' ribatte il colpo di testa di Bunino. Entra Zanandrea che va a sinistra e Berto a destra. Portanova fa lo slalom, il portiere rossoblù respinge e poco dopo esce bene sui piedi di Sipos. Di Stefano prova l'imbucata, ma il portiere di casa è piazzato bene. C'è il tempo per fare esaltare Furlan sulla punizione di Masala, che ci prova nel recupero dal limite. In chiusura Cavaliere spreca in contropiede.

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