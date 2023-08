Una Torres forza otto si diverte col Ghilarza 

Sassari. Davanti ai settecento spettatori del “Vanni Sanna” la Torres liquida il Ghilarza per 8-0. Davvero troppa la differenza di valori tecnici tra la squadra sassarese che si prepara al campionato di serie C e quella oristanese guidata dall’ex rossoblù Giacomo Demartis. Il tecnico Greco ha schierato nel primo tempo il consueto 3-4-1-2, mentre nel secondo era più un 3-5-2 anche se Masala ha confermato di essere il vero jolly di un centrocampo che sta per perdere Urso, in uscita dopo il ritorno (in prestito dal Frosinone) di Kujabi. Operazione che economicamente sembra fatta per sostenere anche l’arrivo - sempre più vicino - con contratto pluriennale dell’ala-trequartista Giuseppe Mastinu, in uscita dal Pisa.

Più allenamento che amichevole la gara di ieri sera. Doppietta per Diakite (primo gol su rigore) e Ruocco, che hanno beneficiato anche delle giocate di Scotto. Nella ripresa undici cambi (si è rivisto l’esterno Nunziatini) e gloria per Lora e Sanat, con una rete a testa, ma soprattutto per il possente Menabò, 25enne che ha fatto faville in serie D nella stagione passata e ha firmato una doppietta. Pregevole la rete nel finale con tocco d’esterno sull’uscita del portiere, con sensibilità inaspettata per un giocatore della sua stazza. Assente, a parte Urso, la punta Fishnaller per un leggero problema muscolare. La Torres si presenterà ai tifosi martedì sera in piazza Tola a Sassari.

