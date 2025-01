Una Torres «di spessore» 

Sassari. «Si affrontano le due squadre più aggressive del campionato, quindi dovrebbe essere una gara spettacolare” annuncia il tecnico Alfonso Greco nel presentare il big match di domani al “Vanni Sanna” (inizio ore 15) contro il Pescara, capolista assieme a Ternana e Virtus Entella, con cinque punti di vantaggio sui rossoblù.

L'allenatore della Torres ha voluto aprire la conferenza stampa nel ricordo di un tifoso deceduto alla fine dell'anno “Il mio primo pensiero va alla famiglia di Gabriele, un tifoso che ci seguiva sempre, anche in trasferta». La partitissima si presenta da sola: «Affrontiamo una tra le pretendenti per la vittoria del campionato. Noi ci teniamo a far bene. Ci vorranno però tutte le componenti necessarie: la prestazione, la voglia, il saper soffrire e l'aiuto del pubblico».

L'avversaria

Greco si concede anche una battuta quando gli viene chiesto cosa invidia al collega Baldini: «La carriera: ci metterei la firma a fare una carriera come la sua». Gli abruzzesi vengono da un periodo di flessione: dopo la fuga solitaria di due mesi, nelle ultime sei giornate hanno raccolto soltanto 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Per questo sono stati raggiunti dalle concorrenti.

Sul piano tecnico e tattico l'allenatore rossoblù la vede così: «Hanno un grande rendimento in trasferta, in avanti hanno giocatori che possono risolvere la partita con giocate individuali, come Cangiano e Merola. Servirà una partita di spessore in tutti i reparti. Poi c'è l'incognita di tutte le gare che si giocano dopo una sosta e per di più natalizia».

Morale e mercato

La Torres arriva al big match con lo slancio del colpaccio a Pesaro, come ammette il tecnico Greco: «Sicuramente la vittoria di Pesaro ci ha dato entusiasmo e fiducia, la squadra ha lavorato bene in allenamento. Noi vogliamo far bene in casa, meglio di quanto fatto finora, ne abbiamo già parlato di quello che pensiamo ci freni. Abbiamo ambizione ma con equilibrio, senza dimenticare che ancora ci sono quattro mesi di campionato».

Il mercato

L'ultima battuta è sul mercato di riparazione, dove i tifosi si aspettano l'arrivo di un attaccante da doppia cifra, nonostante l'attacco sassarese sia comunque il secondo del girone con 30 reti: «Quello dovete chiederlo a chi se ne occupa e lo fa anche bene, noi siamo concentrati sulla partita contro il Pescara. È chiaro che siamo vigili sul mercato e se c'è l'occasione la coglieremo, ma devono incastrarsi alcune situazioni».

