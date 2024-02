«Una Torres cattiva e affamata» 

Sassari. La Torres ha imparato dalla crisi. E questo vale persino più delle due ultime vittorie ottenute in trasferta contro la Lucchese e al “Vanni Sanna” col Perugia. Domenica sarebbe potuta finire anche in pareggio, risultato che però nulla avrebbe tolto alla solida e confortante prestazione della squadra sassarese opposta a una retrocessa dalla serie B. «Negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo portare a casa dei punti anche non essendo belli», ha spiegato l’attaccante Adama Diakité, «ci siamo riusciti con la cattiveria, la fame, la voglia di lottare sino alla fine».

Panchina lunga

Due partite senza incassare reti, nonostante il cambio tra i pali (a Lucca c’era Zaccagno, domenica Garau) e con una difesa che ha dovuto fare a meno di Antonelli e, col Perugia, pure di Fabriani. Come quest’ultimo, anche Siniega non ha fatto rimpiangere il titolare. Anzi, è stato probabilmente il migliore in campo contro gli umbri. Siniega è un classe 2001, un giocatore sul quale investire già quest’anno per averlo più forte nella stagione prossima. Il centrocampista Masala è entrato solo nella ripresa, subito dopo la rete del vantaggio, e ancora una volta ha portato energia in mezzo al campo a prescindere dal ruolo. Diakité ha trasformato il rigore ma ha anche svolto tanto lavoro come boa. A inizio stagione era stato un trascinatore, poi gli infortuni lo hanno frenato ma ora sta ritrovando la condizione migliore e può fare benissimo il titolare.

Insomma, il tecnico Greco ha rimesso in moto la panchina, che ha dato tanto anche nei primi tre mesi a conferma della qualità dei cambi. L’altra lezione imparata dai rossoblù è che un centrocampo con maggiore interdizione serve a limitare i pericoli. Con Cester al suo fianco Giorico riesce a correre sino alla fine, mentre Mastinu sulla trequarti può sfruttare meglio il proprio talento.

Calendario e squalifiche

Restano corti i tempi di recupero tra una gara e l’altra, perché venerdì la Torres gioca sul campo del Pontedera. E dovrà farlo senza tre giocatori squalificati: il difensore Idda, l’esterno Zecca e proprio Diakité.

Rientra invece il portiere Zaccagno, mentre resta da capire se possono recuperare i difensori Antonelli e Fabriani e l’attaccante Fischnaller, che si è fermato per un problema muscolare nel pre-gara domenica. A maggior ragione le prestazioni positive di Siniega, Cester e Masala, ma anche la duttilità di Zambataro, consentono di guardare comunque con fiducia alla partita. E l’accresciuto vantaggio sulle inseguitrici è un ulteriore motivo di serenità.

