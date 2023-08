«una Torres aggressiva» 

Sassari. «Ai ragazzi il modulo piace e questo è un buon punto di partenza». Il tecnico Alfonso Greco fa il punto sulla Torres rientrata a Sassari dopo le due settimane con 4 amichevoli nel ritiro friulano di Sappada. Il bilancio dei risultati conta relativamente, a un mese dall’inizio del campionato: sconfitte di stretta misura per 1-0 contro Como (serie B) e Padova (serie C), pareggio per 1-1 contro Cjarlins Muzane (serie D) e vittoria per 5-1 sul Pavia (Eccellenza). Contano più le prime indicazioni. Sul modulo anzitutto: un 3-4-3 impuro, perché a destra Zecca fa da tornante-ala mentre a sinistra Pelamatti o Pinna quando ripiegano fanno i terzini, mentre in avanti Ruocco è libero di fare anche il trequartista.

Mister Greco, perché il cambio di modulo dal 4-4-2 dell’anno scorso?

«Perché così sfruttiamo le caratteristiche dei giocatori e diventa un 3-4-3 nel quale Ruocco ha più libertà e non limita le sue caratteristiche. Stiamo cercando di avere più dominio del gioco con un baricentro più alto e l’idea di aggredire subito gli spazi quando ripartiamo».

Cosa va già bene o comunque dove siete in anticipo rispetto al lavoro?

«Va bene che ai ragazzi piace il modulo e ci credono. È chiaro che c’è qualche rischio in più e dobbiamo allenarci anche su questa situazione, ma è gratificante per i giocatori fare la partita, avere il possesso palla».

C’è qualcosa sulla quale siete un po’ indietro?

«No, anche se dobbiamo migliorare in tanti aspetti delle due fasi, difensiva e offensiva. Ma stiamo lavorando bene, c’è fiducia anche quando si perde palla».

Sta ruotando molto gli attaccanti Diakite, Fishnaller, Scotto e Menabò.

«Abbiamo giocatori importanti che possono esserlo sia partendo dall’inizio sia entrando a partita in corso e tutti hanno la mia fiducia. Poi vedremo con chi iniziare ma ripeto, ci sono calciatori capaci di incidere anche partendo dalla panchina».

La stagione inizierà il 3 settembre anziché il 20 con la Coppa Italia, come modificherete la preparazione?

«Faremo qualche amichevole in più perché ci serve. Il lato positivo è che possiamo approfondire la conoscenza dei giocatori nuovi».

RIPRODUZIONE RISERVATA