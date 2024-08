Una torre senza bulloni, aperta un’indagine 

Ogni ipotesi è presa in considerazione, ma al momento per gli inquirenti il danneggiamento come rinvenuto non sarebbe stato in grado di compromettere la stabilità della torre eolica alta trenta metri. Se non in condizioni estreme. Per ora si tratta solo di una primissima ipotesi investigativa, niente di più, in attesa che sia l’inchiesta avviata dalla Procura di Nuoro, relativa alle indagini sul danneggiamento della pala eolica, sulla provinciale 30 tra Mamoiada e Gavoi nel Nuorese, a dare maggiori certezze.

Nelle foto-denuncia postate sui social dal titolare dell’azienda che cura la manutenzione e ha scoperto il danneggiamento durante un turno di controllo, si vedono chiaramente quattro dadi abbandonati per terra, mentre i bulloni svincolati dal basamento della torre principale sono cinque. Ritenuti evidentemente troppo pochi per comprometterne la stabilità. Questo potrebbe essere un primo passo dal quale muovere le indagini, per capire se si tratta di un gesto dimostrativo, di un messaggio al “sistema” rinnovabili, oppure al singolo imprenditore. I carabinieri di Mamoiada e della Compagnia di Nuoro, sono stati informati del gesto dai colleghi del centro cagliaritano dove è stata sporta la denuncia. Chi ha scoperto il danneggiamento infatti, ha presentato querela a centina di chilometri di distanza. Le indagini per cercare di risalire agli autori, non si annunciano facili. Difficile che qualcuno abbia visto gli autori dell'atto vandalico.

