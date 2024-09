Una torre eolica si schianta al suolo in Gallura 

«Prima si è staccato il rotore, poi si è piegata come una pianta al vento ed è caduta». Così, nei giorni scorsi, è crollata una pala eolica “solitaria” installata in territorio di Bortigiadas. A terra restano i rottami, sparsi per qualche decina di metri, e una torre bianca metallica, con vistose ammaccature. La segnalazione-denuncia arriva da Maria Grazia Demontis, del comitato gallurese contro la speculazione energetica in Sardegna. Con davanti agli occhi la struttura collassata, annuncia: «Chiederemo a tutte le amministrazioni se sono consapevoli dello “stato di salute” degli impianti già realizzati nei loro territori. Sono monitorate le frequenze delle manutenzioni? », si domanda, e chiede, Demontis, «perché se lì sotto ci fosse stato qualcuno, al momento della caduta, sarebbe potuta finire molto male».

Stando a quanto trapela l’incidente risalirebbe al 15 settembre, in un’area a poca distanza da un altro impianto, ben più grande, di Bortigiadas. I comitati non sono ancora riusciti a scoprire a chi appartenesse la torre: per lunedì è prevista una richiesta di accesso agli atti. Potrebbe trattarsi di una pala a servizio di un’azienda privata, ma senza carte in mano nessuno si sbilancia.

Resta il fatto, con quelle lamiere contorte ormai adagiate sul terreno. La struttura metallica sembra troncata di netto alla base. I bulloni che tenevano la pala fissata alla base, nel terreno, sono tutti al loro posto. Il rotore invece è a pezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA