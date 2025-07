Una Top 50 con 7 azzurri 

La Hopman Cup - trofeo minore, certo - sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un’altra domenica felice per l’Italia del tennis, che mette in carniere l’ATP 250 di Bastad con Luciano Darderi. L’assenza per infortunio di Jasmine Paolini (senza nulla togliere alla brava Lucia Bronzetti) ha privato l’Italia di un’arma in più, anche in doppio, da affiancare all’irriducibile Flavio Cobolli. La toscana è stata comunque convocata da Tathiana Garbin per la finale della Billie Jean King Cup, a Shenzhen (Cina) dal 16 al 21 settembre, con Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e la stessa riminese. Difendiamo il trionfo di Malaga ‘24.

Le classifiche

La vittoria di Darderi in Svezia si riverbera su una classifica Atp che parla sempre più italiano. Due azzurri nella Top 10 (1° Sinner, 8° Musetti), tre nella Top 20 (Cobolli sale al 18°), sette nella top 50: con Lorenzo Donego (che sale tre gradini ed è 37°) e Darderi (+9, ora 46°) ci sono Matteo Arnaldi (che ieri ha passato il primo turno a Washington) stabile al 44 e Matteo Berrettini, che perde altri sei posti (42°) ed è destinato a scivolare di altri 13. Poi Mattia Bellucci (63) e Luca Nardi (96). Guadagno di una decina di posti per Francesco Passaro (121), Matteo Gigante (127) e Andrea Pellegrino (128).

Tra le donne la situazione non è altrettanto brillante. Jasmine Paolini è ancora top 10 (nona), poi ci sono Lucia Bronzetti (al numero 70, -6 posizioni) ed Elisabetta Cocciaretto al 77 (-1) come uniche azzurre tra le prime cento. Per trovare un’italiana in crescita bisogna scendere sino alla settima, la 17enne Tyra Caterina Grant, n. 251, con un guadagno di 25 posti. ( c.a.m. )

