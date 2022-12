Gianluca Zaniboni attende una comunicazione istituzionale per imbarcarsi sul primo aereo per la Sardegna. Raggiungerà l’ospedale di Lanusei dove la salma è stata posta sotto sequestro su ordine del sostituto procuratore Giovanna Morra che ha disposto accertamenti sui resti. Sia io che tutti gli altri componenti della famiglia ci sentiamo sollevati. Eravamo consapevoli della fine di mio fratello, ma in questo scenario restava il tormento di non ritrovarlo». La figlia di Alessandro Zaniboni, Tea, che ha 22 anni e studia a Madrid, l’anziana madre, il fratello, la sorella del tecnico avranno una tomba su cui piangere il loro caro che ha perso la vita mentre percorreva i sentieri tortuosi di Bidonie, oasi ambientale che aveva scelto per un’escursione domenicale. «Aspettavamo la notizia da diciotto lunghissimi mesi e finalmente è arrivata», ammette il fratello.

«È la fine di un tormento». L’incubo per i familiari di Alessandro Zaniboni si è concluso 500 giorni dopo la denuncia di scomparsa del geometra. Il 26 luglio 2021 il fratello Gianluca, 51 anni, era sulla sua barca da lavoro quando è stato raggiunto da una telefonata dal commissariato di Tortolì che gli comunicava la scomparsa del geometra, che di anni ne aveva 55.

Fu la telefonata che aprì uno scenario inatteso e drammatico che si è chiuso domenica pomeriggio dopo che un gruppo di cacciatori di Baunei ha rinvenuto i resti dell’uomo a Bacu Tattis, nel Supramonte. I sospetti iniziali sono stati confermati dopo una prima ispezione del cadavere sfigurato alla base di una fillirea: nello zaino del professionista sono stati rinvenuti i documenti.

Fine dell’agonia

Gianluca Zaniboni attende una comunicazione istituzionale per imbarcarsi sul primo aereo per la Sardegna. Raggiungerà l’ospedale di Lanusei dove la salma è stata posta sotto sequestro su ordine del sostituto procuratore Giovanna Morra che ha disposto accertamenti sui resti. Sia io che tutti gli altri componenti della famiglia ci sentiamo sollevati. Eravamo consapevoli della fine di mio fratello, ma in questo scenario restava il tormento di non ritrovarlo». La figlia di Alessandro Zaniboni, Tea, che ha 22 anni e studia a Madrid, l’anziana madre, il fratello, la sorella del tecnico avranno una tomba su cui piangere il loro caro che ha perso la vita mentre percorreva i sentieri tortuosi di Bidonie, oasi ambientale che aveva scelto per un’escursione domenicale. «Aspettavamo la notizia da diciotto lunghissimi mesi e finalmente è arrivata», ammette il fratello.

Le indagini

Per fugare qualsiasi, sottilissimo, dubbio sull’origine del decesso, il pm Morra ha disposto una perizia sui resti di Alessandro Zaniboni. Soltanto al termine degli accertamenti rilascerà il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia che potrà riportare a casa il geometra. La salma verrà cremata e tumulata nella tomba in cui riposa il nonno materno, nel cimitero di Grado. Alle operazioni di recupero, domenica sera, hanno preso parte gli agenti del commissariato di Tortolì, diretti da Fabrizio Figliola, i Vigili del fuoco, i carabinieri e hanno fornito assistenza il personale del Soccorso alpino e i barracelli di Baunei.

