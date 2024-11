Una tomba romana a fianco alla chiesa 

L’antica città di Nora mostra nuovamente il suo grande patrimonio ancora tutto da scoprire. Sebbene il sito archeologico accolga già una vasta quantità di reperti storici che mettono in luce le testimonianze romane, fenice e cartaginesi, Nora racchiude ancora tanti segreti che gli archeologi stanno riportando alla luce. L’ultimo ritrovamento è una tomba situata sotto la casa del parroco, a fianco alla chiesa di Sant’Efisio.

La scoperta è stata effettuata durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio. Gli operai stavano lavorando per installare dei pozzetti all’interno della struttura quando è stata rinvenuta una tomba. La sepoltura ha attirato l’attenzione degli operai che hanno subito fermato i lavori in attesa dell’intervento della Sovraintendenza dei beni archeologici. Nella mattinata di ieri sono continuati gli studi e gli scavi per riportare alla luce il reperto. «Si tratterebbero di resti di una sepoltura romana - afferma l’archeologa della Sovraintendenza dei beni archeologici Chiara Pilo - Possiamo dedurlo, in maniera preliminare, dalla tipologia di tomba. Quando sono stati fatti gli interventi di restauro dell’area, nel secolo scorso, erano già state individuate diverse tombe, soprattutto romane. La chiesa potrebbe avere aree cimiteriali attorno. Faremo indagini in più sulla tomba per capire se i reperti sono rimasti inviolati o se interventi precedenti li hanno modificati».

La presenza di una tomba in questa area dunque, non è sorprendente ma ogni nuovo ritrovamento contribuisce ad arricchire la conoscenza e il patrimonio che tantissimi popoli hanno lasciato nel corso dei secoli. «Siamo felici delle frequenti scoperte che arricchiscono il nostro territorio - dice l’assessora alla Cultura Manuela Serra - Questi ritrovamenti ci fanno capire quanta storia ancora nasconda Nora. Ora La Sovrintendenza farà i rilievi e a breve sicuramente avremo più dettagli».

«L’area di Nora concede sempre delle sorprese positive - aggiunge il Sindaco Walter Cabasino - C’è un patrimonio da valorizzare e tutelare. Tutte le nuove scoperte sono sempre un qualcosa che portano un valore aggiunto nell’area».

«Questo ritrovamento è il risultato degli scavi e delle ricerche che continuiamo a fare - afferma Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula cultura diffusa - Aver ritrovato una tomba, si presume di epoca romana, fa pensare che sotto la chiesa si trovi una necropoli romana. Ci aspettiamo di trovare una città veramente grande ancora sommersa».

