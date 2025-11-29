Una Tharros travolgente ne segna sette all’Uta 

Tharros 7

Uta 2020 3

Tharros (4-3-3) : Grotta, Sanna (10’ st C. Piras), Pisu (10’ st Vacca), Dessì, Mascia, Enna, Mameli (28’ st Palmas), N. Orrù, F. Orrù (42’ st Erdas), Lonis, Gianoli (28’ st Cabitza). In panchina Serrenti, Spiga, Caria, Heck. Allenatori Frongia e Pinna.

Uta 2020 (4-2-3-1) : Firinu, G. Orrù, Milia, Carrus, Mancini, Piro (16’ st Lardieri), Bratzu (27’ st L. Angioni), Pascual, A. Piras, Picciau, Casu (17’ st Sartorio). In panchina J. Angioni, S. Pibia, D. Pibia, Fenu, Foddis, Pinna. Allenatore Madau.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 12’, 22’ e 25’ Gianoli, 32’ Picciau; st 2’ F. Orrù, 7’ Gianoli, 30’ Pascual, 37’ Lonis, 39’ F. Orrù, 46’ Carrus.

Note : ammoniti Sanna, Pisu. Recupero 3’ pt – 1’ st. Spettatori 200.

Oristano. Una Tharros straripante supera per 7-3 l’Uta. Grande protagonista della serata è Marco Gianoli, giovane attaccante biancorosso autore di un poker personale. La punta di casa sblocca il risultato al 12’ dal cuore dell’area, raddoppia al 22’ con un bel diagonale e fa tris al 25’ su una ripartenza veloce. Accorcia Picciau al 32’. Nella ripresa apre Filippo Orrù al 2’ su azione personale seguito dal solito Gianoli al 7’. Al 30’ accorcia Pascual prima delle reti finali di Lonis, al 37’, ancora di Filippo Orrù al 39’ e di Carrus appena prima del triplice fischio finale.

