VaiOnline
Al Comunale.
30 novembre 2025 alle 00:19

Una Tharros travolgente ne segna sette all’Uta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 7

Uta 2020 3

Tharros (4-3-3) : Grotta, Sanna (10’ st C. Piras), Pisu (10’ st Vacca), Dessì, Mascia, Enna, Mameli (28’ st Palmas), N. Orrù, F. Orrù (42’ st Erdas), Lonis, Gianoli (28’ st Cabitza). In panchina Serrenti, Spiga, Caria, Heck. Allenatori Frongia e Pinna.

Uta 2020 (4-2-3-1) : Firinu, G. Orrù, Milia, Carrus, Mancini, Piro (16’ st Lardieri), Bratzu (27’ st L. Angioni), Pascual, A. Piras, Picciau, Casu (17’ st Sartorio). In panchina J. Angioni, S. Pibia, D. Pibia, Fenu, Foddis, Pinna. Allenatore Madau.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 12’, 22’ e 25’ Gianoli, 32’ Picciau; st 2’ F. Orrù, 7’ Gianoli, 30’ Pascual, 37’ Lonis, 39’ F. Orrù, 46’ Carrus.

Note : ammoniti Sanna, Pisu. Recupero 3’ pt – 1’ st. Spettatori 200.

Oristano. Una Tharros straripante supera per 7-3 l’Uta. Grande protagonista della serata è Marco Gianoli, giovane attaccante biancorosso autore di un poker personale. La punta di casa sblocca il risultato al 12’ dal cuore dell’area, raddoppia al 22’ con un bel diagonale e fa tris al 25’ su una ripartenza veloce. Accorcia Picciau al 32’. Nella ripresa apre Filippo Orrù al 2’ su azione personale seguito dal solito Gianoli al 7’. Al 30’ accorcia Pascual prima delle reti finali di Lonis, al 37’, ancora di Filippo Orrù al 39’ e di Carrus appena prima del triplice fischio finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 