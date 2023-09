Una Tharros imperiale schiaccia il Bosa 

Tharros 3

Bosa 0

Tharros (4-4-2) : Cabasino, Mereu, Boi (47’ st Foddis), Tetteh, Panza, La Valle, Perilli, Arnaudo (18’ st Carboni), Calaresu (40’ st Murru), Atzori (23’ st Piras), A. Sanna (31’ st Lonis). In panchina Serra, Enna, Vacca, C. Sanna. Allenatore Pittau (Lai squalificato).

Bosa (3-5-2) : Murtas, Ledda (24’ st Solinas), Ongania, Maquiesse (46’ st Pes), Pischedda, Ruggiu, Sagitov, Neves, Pinna (15’ st Avellino), Di Angelo, Maganuco (11’ st Spanu). In Panchina Idrissi, Madau, Mattiello, Marras, Carta. Allenatore Carboni.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 6’ pt Mereu, 10’ st La Valle, 46’ st Murru.

Note : ammoniti Mereu, Boi, Arnaudo, Calaresu, Ongania, Maquiesse e Di Angelo. Recupero 3’ pt – 5’ st. Spettatori 300.

Oristano. Vittoria schiacciante della Tharros che, nel terzo scontro diretto in pochi giorni, si impone per 3 a 0 contro il Bosa.

Già alla prima vera occasione i biancorossi sbloccano il risultato con Mereu, che riesce ad appoggiare in rete, al 6’, dopo una mischia all’interno dell’area bosana su azione di corner. Dopo due minuti può raddoppiare Tetteh, partito in posizione al limite del fuorigioco, ma il giocatore a tu per tu con Murtas non riesce a concretizzare. Al 15’ spunto di Andrea Sanna che supera il portiere ospite ma calcia su un difensore. Al 27’ prima Mereu e poi Arnaudo impegnano Murtas.

Il secondo tempo

Nella ripresa arrivano le altre due reti. Prima però, al 7’, traversa di Sanna su un tiro deviato da un difensore ospite. Al 10’ perla su punizione di La Valle che da posizione defilata, quasi accanto alla linea laterale di destra, trova una parabola che beffa il portiere Murtas, si appoggia sul palo interno e termina in gol. Al 26’ Bosa in avanti con Sagitov, ma il suo diagonale termina a lato. Al 46’ chiude i conti il neo-entrato Murru che finalizza un contropiede impostato da La Valle e proseguito da Piras che sforna l’assist decisivo per il compagno.

