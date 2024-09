Una terrazza con vista sul Campidano 

Via liberta del Comune di Sanluri al “Belvedere del convento dei Cappuccini: osservatorio sul Campidano”: «Un progetto ambizioso –spiega il sindaco Alberto Urpi che, oltre ad accogliere i pellegrini del Cammino francescano in Sardegna, consentirà di riqualificare un’area patrimonio dell’intero complesso urbanistico, da sempre meta affezionata di viandanti e appassionati di panorami suggestivi». Si tratta del secondo intervento, in ordine di tempo, tenuto fortemente in considerazione dall’amministrazione comunale, inserito in un programma più ampio che impegna risorse per complessivi 700 mila euro, per la maggior parte fondi della Regione.

Piazzale in sicurezza

Si parte con opere di messa in sicurezza del piazzale davanti al convento, un’attesa lungo 20 anni fra cedimenti della pavimentazione, crolli di recinzioni in muratura, divieti di accesso, transenne e interventi tampone. «Con questa seconda tranche di lavori – ricorda Urpi – risolviamo finalmente le criticità dell’area. Il terrapieno, con la statua al centro di San Nicola, sarà totalmente pavimentato, abbellito e impreziosito con muratura in pietra, aperture e balaustre con ferro anticato, tanto verde, nuovi lampioni, panchine e cestini per i rifiuti. La novità è la sistemazione di un cannocchiale panoramico che permetterà di osservare tutta la città, allargare lo sguardo sul Campidano fino ai castelli di Sardara e di Siliqua».

Centro polifunzionale

La progettazione è dei tecnici dell'ente: una soluzione che consentirà un risparmio che lascia spazio ad altri lavori, dopo la sistemazione della salita per arrivare al convento, il muro di confine con la strada, il taglio degli alberi a rischio crollo. «Il completamento – aggiunge il primo cittadino – prevede la sistemazione della gradinata dalla via Sant’Antioco, ovvero il secondo accesso al convento. E poi la chiesetta di San Rocco, chiusa da tempo al culto, diventerà un centro polifunzionale, a metà strada fra il castello e il museo dei Cappuccini gestito dal Comune».

Itinerario di fede

«Il nuovo itinerario del Cammino francescano – racconta l’assessore al turismo, Fabrizio Collu – nato lo scorso anno sotto la regia della Regione, prevede una tappa a Sanluri, nel convento. Grazie alla sua posizione, questo è sicuramente tra i punti di interesse più rappresentativi del territorio, dotato di una straordinaria capacità attrattiva, unico nel suo genere: potremmo definirlo il balcone della città, panoramico e religioso insieme, al punto che l’abbiano inserito nel percorso turistico».

La presidente del Consiglio comunale, Roberta Casta, ricorda: «Il progetto, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, s’inserisce nel programma di collaborazione con i Cappuccini, avviato con l’apertura del loro museo etnografico».

