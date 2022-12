Una terra di poveri pensionati 

Il quadro ricostruito dalla Cisl non è a tinte fosche. Perché è vero che alcuni investimenti dei privati hanno prodotto risultati, ma evidentemente non è ancora abbastanza. Sono in pagamento poco più di 22.000 trattamenti pensionistici, il cui importo medio è di poco al di sotto dei 1.300 euro lordi. «Parliamo di assegni decisamente bassi, al limite della sopravvivenza, frutto di carriere lavorative precarie e molto discontinue, in settori a bassa retribuzione». Esordisce così Michele Muggianu, 40 anni, segretario confederale di Cisl Ogliastra, commentando il report di fine anno sugli indicatori economici del territorio.

La radiografia Cisl non potrebbe essere più nitida: gli indicatori economici non sono tali da permettere all’Ogliastra la ripresa economica. Anzi, sul territorio un terzo dei residenti è pensionato, il che fotografa da un lato l’aumento dell’aspettativa di vita, dall’altro la scarsa natalità dell’area, fatto peraltro non isolato ma comune a tutta la regione e al Paese.

Un ogliastrino su due non ha lavoro. Il dato è riferito ai potenzialmente occupabili, ovvero coloro che risultano iscritti ai centri per l’impiego e sono alla ricerca attiva di un lavoro. Nella terra della longevità, che continua a spopolarsi, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 12 per cento. Almeno 2.500 famiglie della zona sono in difficoltà economiche, ovvero nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi indispensabili.

In troppi, alla luce della scarsa disponibilità economica, sono costretti a scegliere tra cibo o bollette e cure mediche.

I numeri

Poi spuntano le 4.500 domande di Naspi presentate di media annualmente tra il 2019 e il 2022 alla sede Inps di Lanusei. A questo si aggiungono i 1.232 nuclei familiari (per un totale di 2.200 persone coinvolte) che percepiscono il reddito di cittadinanza con un importo medio di 475,11 euro. «Peraltro – puntualizza Muggianu – siamo preoccupati per le evoluzioni legislative che interessano lo strumento». Il tasso di occupazione viaggia poco al di sotto del 50 per cento, tasso inferiore di parecchi punti rispetto a quello regionale, già di per sé inferiore alla media nazionale.

La ricetta

Sul piatto il leader della Cisl offre la sua ricetta: «Non sono più rinviabili interventi che combinino innovazione digitale e green economy, con politiche sulle filiere produttive presenti nel nostro territorio, dall’agroalimentare alla filiera turistica e dei beni culturali, che hanno anche in Ogliastra enormi potenzialità sottoutilizzate».

Una spinta verso la ripresa potrebbe arrivare dai fondi del Pnrr. «È urgente rafforzare i servizi e migliorare le infrastrutture sociali e materiali, rendendole omogenee rispetto al resto del Paese, in modo da aumentare le possibilità di occupazione e inclusione. Ma è chiaro che per l’attuazione del Pnrr e il coordinamento degli investimenti comunitari - conclude Muggianu - è fondamentale incrementare le dotazioni organiche degli enti territoriali, in particolare nelle aree tecniche».

