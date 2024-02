Una tenda nera per nascondere lo stupro subìto 

Una stanza in penombra, un letto, le parole che Artemisia Gentileschi usò nel 1612 per difendersi dal suo stupratore, Agostino Tassi. La chiamano la “Stanza dello stupro” e fa parte del circuito espositivo della mostra “Artemisia Gentileschi. Il coraggio e la passione”. Una installazione immersiva che spiega 412 anni dopo la sofferenza, e il grande coraggio, di una vittima di stupro. Ma da pochi giorni una tenda nera separa questa stanza dal circuito della mostra.

Un'iniziativa di Palazzo Ducale dopo le accuse di voyeurismo e sessismo dell'associazione “Non una di meno” e delle studentesse del corso in Beni culturali di UniGe. Dopo le polemiche la sala è stata interdetta al pubblico, dunque chiusa e poi riaperta con l'aggiunta di quella tenda nera a sancire una sorta di separazione tra gli ambienti del percorso espositivo. In più è stato aggiunto un cartello di avviso. L'iniziativa di Palazzo Ducale, secondo quanto appreso, non sarebbe stata concordata con Arthemisia, la società di produzione della mostra. Inaugurata a novembre, la mostra sta avendo un grandissimo successo ma proseguono le polemiche e la denuncia del mondo femminista: «Uno stupro di quattro secoli fa, ma di cui non si può accettare la spettacolarizzazione: è voyeurismo, una micidiale operazione patriarcale».

RIPRODUZIONE RISERVATA