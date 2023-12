«Una telefonata anonima ci portò a Sardara» 

È stata una segnalazione anonima a far piombare i finanzieri alle “Nuove terme di Sardara”, quando nella grande sala banchetti era in corso un pranzo in un momento nel quale tutta la Sardegna era chiusa in casa per le restrizioni dovute al Covid. Lo ha raccontato ai giudici il luogotenente delle Fiamme Gialle, Marcello Marino, primo testimone d’accusa al dibattimento - che si è aperto ieri mattina - del processo sul cosiddetto pranzo “vietato” di Sardara, scoperto il 7 aprile 2021.

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, il finanziere ha raccontato che - dopo gli accertamenti - era emerso che le persone presenti al banchetto non avevano soggiornato nella struttura, dunque erano stati poi sanzionati amministrativamente per violazione della norme anti-Covid. Nello stabilimento termale si erano ritrovati una quarantina tra dirigenti regionali, politici, sindaci, vertici sanitari e militari. A processo - davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda - c’è il colonnello Marco Granari, allora comandante del 151esimo Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, accusato di peculato per l'uso dell'auto di servizio, ma anche di alcuni falsi, e del suo l'aiutante all’epoca dei fatti, l’ex tenente colonnello Mario Piras. Imputati di favoreggiamento, invece, sono a giudizio il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale agli Enti Locali, e Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale.

Sul banco dei testimoni è poi salito il maresciallo Gianluca Dragoni, all’epoca dei fatti comandante della polizia militare. È stato lui a ricostruire come si è sviluppata l’indagine sui militari della Brigata Sassari che avevano partecipato al banchetto, secondo l’ipotesi accusatoria usando l’auto di servizio e poi concordando una giustificazione con Oppus e Corona (accusati di favoreggiamento).

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Antonio Marino (Granari), Marcello Floris (Piras), Giorgio Canetto e Aldo Schiavone (Corona), Gianluca Aste e Gianni Faa (Oppus). Il processo proseguirà l’8 marzo con altri testimoni chiamati dal pubblico ministero.

RIPRODUZIONE RISERVATA