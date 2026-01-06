VaiOnline
07 gennaio 2026 alle 00:57

Una telecamera all’ingresso della pineta 

L’ingresso alla pineta di Sinnai sarà regolato da un varco elettronico per monitorare gli accessi e garantire la sicurezza urbana nelle ore notturne per prevenire pericolosi assembramenti e l’abbandono dei rifiuti. L’obiettivo è anche quello di regolare il transito pedonale e veicolare negli orari diurni. Un controllo che sarà attuato con l’installazione di una telecamera capace anche di leggere le targhe delle auto e delle moto. Nell’ultima seduta dello scorso anno, la giunta comunale ha approvato l’attivazione della zona a traffico limitato nel parco urbano “Pineta di Sinnai”, con la disciplinare “per l’accesso e il transito dei veicoli e di funzionamento del varco elettronico per il controllo degli accesi e delle rilevazione transiti”.

L’incarico di rendere operativo il progetto è stato affidato alla polizia locale: l’obiettivo è quello di rendere più vivibile la pineta anche per la sicurezza degli utenti. ( r. s. )

