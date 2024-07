Una tela di Atzeni nella chiesa parrocchiale 

Una grande tela dipinta dal pittore Salvatore Atzeni campeggia da alcuni giorni nella parrocchiale di Monastir: la crocifissione di San Pietro, realizzata nel 2000 dall’artista monastirese nella sua casa-atelier immersa fra gli aranceti, è stata collocata nella chiesa intitolata proprio a San Pietro Apostolo. Un dono dell’artista alla sua comunità. Nell’occasione della festività in onore del patrono la tela è stata benedetta in una cerimonia alla quale ha preso parte l’ex arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio. Il parroco di Monastir, don Bruno Ibba, ha ringraziato il maestro cui i concittadini hanno tributato un abbraccio che lo ha commosso. Atzeni ha rivelato di aver avuto due modelli per la sua opera: « Ziu Ottaviu Ghiani, un anziano del paese, per il corpo e un pittore francese mio amico per il viso».

Salvatore Atzeni, pittore molto apprezzato all’estero (in Francia è stato direttore di alcuni importanti festival artistici), ricorda che da chierichetto, nella chiesa parrocchiale, osservava estasiato gli affreschi di Benedetto Lecca: «Chissà, mi dicevo, se un giorno avrò l’onore di avere una mia opera in questa chiesa». Un sogno realizzato alla soglia degli 80 anni, all’apice di una carriera artistica che si incarna anche nelle enormi pale d’altare destinate alla basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.

