L'entusiasmo è tornato, assieme al ritrovato piacere di farsi invitare a cena con le big d'Europa.

Il 3-1 rifilato alla Francia a San Siro restituisce alla Nazionale una serata da ricordare, il profumo smarrito di Grande Italia e alimenta quella fiducia che sembrava andata persa dopo le difficoltà iniziali del percorso in Nations League e dopo i tre Mondiali visti dal divano.

La ripresa

Dal Belgio al Belgio, il cerchio deve chiudersi: il primo tempo preoccupante dell'esordio poco più di un mese fa è ormai un lontano ricordo, ora c'è un primo posto nel girone da difendere e un quarto di finale da conquistare. Da evitare solo la sconfitta per non buttare tutto a mare, con due risultati su tre a disposizione. Abaco alla mano. Tre punti o il medesimo risultato della Francia garantiscono una posizione di vertice con tutti i relativi vantaggi: oltre a essere già testa di serie per le qualificazioni di Euro2028, gli azzurri finirebbero in un raggruppamento da quattro squadre e non da cinque. Un pari con il contemporaneo successo dei Bleus varrebbe, invece, un posto tra le migliori otto d'Europa.

La tegola

A rovinare parzialmente la festa arriva però la notizia dell'infortunio di Frattesi, autore del gol del sorpasso contro i francesi: sostituito per un risentimento muscolare, è costretto a lasciare il raduno di Appiano Gentile. Una perdita di rilievo visto il suo rendimento al fianco di Tonali e Barella. Il centrocampista della Lazio è l'agitatore che mette in affanno l'ordine avversario. «Domenica può già cambiare tutto», il monito di Mancini che diffida dall'euforia. Ma a sottolineare il valore della vittoria arriva anche Giovanni Malagò, che sui social ha celebrato non solo il risultato, quanto il ritrovato legame tra squadra e tifosi. Il commissario straordinario della Figc parla di un sentimento riacceso, di identità, di entusiasmo e di un'energia positiva restituita all'ambiente. Un riconoscimento al lavoro di Mancini e del suo staff, capaci di ricostruire dalle macerie. Anche Beppe Bergomi promuove gli azzurri, assegnando alla prestazione un 7,5 e lanciandosi in una previsione su Pio Esposito, ormai inamovibile nel ruolo di centravanti: «È quello che può battere il record di Riva». Ma calmi: mancano 26 gol, un'infinità.

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