Una tavoletta di cioccolato da record 

Dodici stand, laboratori per bimbi ed adulti, show cooking, spettacoli e tavoletta da guinness dei primati; il cioccolato sarà l’autentico protagonista dell’evento che si concluderà questa sera (è iniziato venerdì scorso), ma per la città non rappresenterà il dolce, bensì un antipasto, quello di una stagione primaverile ed estiva che promette una serie di manifestazioni che potrebbe confermare la città d’Iglesias nel ruolo di polo attrattivo territoriale.

La manifestazione

«Chocomoments è di fatto il primo degli avvenimenti all’aperto che da anni anticipa la bella stagione. - racconta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Gli eventi previsti saranno tanti e notevoli e avranno una forte attenzione verso il coinvolgimento di tutte le attività produttive e commerciali, le quali devono essere protagoniste delle iniziative. I centro storico deve stare nelle mani dei commercianti che insieme all’amministrazione hanno il compito di interagire e lavorare per trovare la continuità di un percorso in decisa crescita».Le condizioni meteorologiche nella giornata di apertura dell’evento non sono state per niente clementi, ma già dalla giornata di ieri, piazza Sella è stata preso d’assalto dagli amanti del cacao, dai curiosi e da decine di turisti, attratti dalle bontà esposte negli stand.

Laboratori

«“Chocomoments, la fabbrica del cioccolato”, è divenuto ormai un appuntamento imperdibile per la nostra città. - dichiara Rita Melis, presidente della Pro Loco di Iglesias, organizzatrice dell’evento - È giunta alla sua quarta edizione e occorre sottolineare che si tratta di una “carovana” che nel suo percorso fa tappa nella nostra Isola soltanto a Sassari, Oristano ed Iglesias. Oltre agli stand dedicati al cioccolato nelle sue forme e varianti più disparate, l’iniziativa prevede anche tanti laboratori, a cui partecipano anche le classi dell’istituto alberghiero dell’Ipia, e la realizzazione di una tavoletta da record della lunghezza di 15 metri. Non si esagera quando si ritiene “Chocomoments” uno degli appuntamenti più importanti per la città e per l’intero territorio».

L’iniziativa crea anche un importante indotto economico: «Tutte le iniziative svolte nel centro storico non sono funzionali soltanto a questo, ma a tutta la comunità. - spiega il presidente dell’associazione “Centro storico Iglesias” Gianmaria Graziano - Iglesias diventa una meta, quindi utile a tutti i comparti, commerciali e ricettivi e quando arrivano i turisti, anche gli immobili possono divenire appetibili. L’acquisto richiede spesso delle ristrutturazioni e sappiamo molto bene quanto il settore dell’edilizia sia in sofferenza. È importante dunque lavorare in tutte le direzioni».Per Giuseppe Pilloni, presidente del centro commerciale naturale “Iglesias Città Regia”: «Siamo contenti di sposare tutto quello che crea interazione e presenze in città, attendiamo i programmi futuri, pronti come sempre ad una collaborazione costruttiva».

