Una task force per mappare ruderi e pericoli 

Dopo la circolare inviata ai sindaci sugli immobili pericolanti e in stato di abbandono, ieri il prefetto Giancarlo Dionisi ha presieduto il tavolo per valutare le strategie da mettere in campo. L’iniziativa è stata assunta dopo la tragedia che s’è portati via Patrick Zola e Ythan Romano, sepolti dal crollo di un rudere. Presenti all’incontro il sindaco di Nuoro, i presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane del Nuorese, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, la direttrice del Corpo forestale, il direttore del Genio civile, il presidente dell’Ordine degli ingegneri e tanti sindaci.

Il prefetto ha posto la necessità di dare supporto ai sindaci anche con l’individuazione di linee di finanziamento. È stato presentato un progetto di mappatura degli edifici pericolanti che sarà attuato in via sperimentale nei centri della Comunità montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, dove il problema è più accentuato. Con il coordinamento della Prefettura sarà costituito un gruppo di lavoro formato con uffici tecnici locali, vigili del fuoco, Ordine degli ingegneri e Genio civile, per la mappatura dei ruderi. Accolta l’idea del comune di Bitti sulla costituzione di un fondo di rotazione regionale a cui attingere per azioni a tutela dell’incolumità pubblica. Se ne parlerà con la Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA