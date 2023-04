«Una task force per l’industria» 

Secondo il sindacalista, la crisi industriale dell’Isola è dovuta «all’assenza di scelte nel passato, da parte delle istituzioni regionali e nazionali e da una mancanza di prospettive di investimenti ad opera dei principali soggetti privati. La task force è necessaria per costruire un percorso che stabilisca quali sono le aziende strategicamente rilevanti per il futuro della Sardegna. Occorrono investimenti su nuove produzioni e al contempo mantenere attivi gli attuali impianti. C’è bisogno di uno strumento straordinario, che può attingere anche alle risorse del Pnrr, che tuteli l’occupazione dei lavoratori, in particolare quelli degli appalti».

«La Regione e i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, creino una task force che coinvolga i sindacati sulla transizione industriale e l’occupazione. La Sardegna fra pochi anni rischia di non avere più industrie». A lanciare l’allarme è Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, ieri a Cagliari per l’assemblea regionale dei metalmeccanici, che nell’Isola sono circa 10mila.

Le crisi in atto

Occhi puntati sulle principali vertenze in corso, a cominciare dalla Portovesme srl che a Portoscuso fino a poco tempo fa produceva piombo e zinco e, nella fonderia di San Gavino, oro e argento. A rischio ci sono circa 800 buste paga tra i due impianti. «La domanda sul mercato mondiale per quanto riguarda questa produzione, cresce; è impensabile quindi che non ripartano gli impianti. La ripartenza è una condizione imprescindibile per parlare di futuro, altrimenti, più che dinnanzi a una transizione, saremmo di fronte a una dismissione, e vogliamo impedirlo», ha detto De Palma.

Secondo il sindacalista, la crisi industriale dell’Isola è dovuta «all’assenza di scelte nel passato, da parte delle istituzioni regionali e nazionali e da una mancanza di prospettive di investimenti ad opera dei principali soggetti privati. La task force è necessaria per costruire un percorso che stabilisca quali sono le aziende strategicamente rilevanti per il futuro della Sardegna. Occorrono investimenti su nuove produzioni e al contempo mantenere attivi gli attuali impianti. C’è bisogno di uno strumento straordinario, che può attingere anche alle risorse del Pnrr, che tuteli l’occupazione dei lavoratori, in particolare quelli degli appalti».

«Meloni da noi il 1° maggio»

Il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante ha lanciato un appello diretto alla premier Giorgia Meloni: «Il primo maggio venga a San Gavino, dove parleremo di lavoro e industria in un territorio in grave sofferenza, in particolare per una vertenza che riguarda il futuro di un’azienda, la Portovesme srl, che per lo Stato è di interesse strategico nazionale. Si renderebbe conto dell’importanza di una realtà che va rilanciata, per far sì che diventi protagonista di una trasformazione in senso ecologicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile delle produzioni industriali, nel Sulcis e nel Medio Campidano come in tutta la Sardegna e nel resto del Paese».

