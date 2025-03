Una task force per i più fragili 

Una task force per sostenere i più fragili. Comune e Chiesa creano una rete capace di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni della comunità. A dare gambe al progetto l’amministrazione comunale in stretta sinergia con le tre parrocchie cittadine: San Giuseppe, guidata da don Battista Mura, Sant'Andrea, da Don Piero Crobeddu, e Stella Maris, da Don Franco Serrau. «La collaborazione tra istituzioni e Chiesa è fondamentale per offrire un supporto efficace alle famiglie e alle persone in situazioni di disagio - spiega l'assessora alle politiche sociali, Irene Murru-. Rinnoviamo il nostro impegno a rafforzare questi legami, consapevoli che forniscono un ulteriore sostegno a coloro che affrontano momenti difficili, per una comunità più unita e solidale».

Unire le forze

Una rete condivisa, un aiuto diretto e concreto tra Comune, servizi sociali e Chiesa. Grazie anche all'aiuto del centro famiglia del Plus Ogliastra. «Il progetto prevede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per dare maggiore visibilità alle attività presenti sul territorio e poter affrontare insieme le situazioni di maggiore criticità, individuando azioni concrete di prevenzione e intervento» aggiunge Murru.

Allarme rosso

Crescono le situazioni di disagio ed emarginazione sociale. Cristiana Boi, direttrice da sei mesi della Caritas diocesana a Tortolì, presidio indispensabile e punto di riferimento per il territorio, evidenzia che «la povertà, non è solo materiale, anche se certo è un dato importante, quello che si rileva molto spesso è l’emarginazione, la solitudine per quanto riguarda persone di una certa età, magari invalide, laddove non viene permessa una vita dignitosa». Plaude l'iniziativa promossa dal Comune: «Questo progetto è molto importante e può fare tanto anche da questo punto di vista. Perché carità è chiesa, camminare insieme». Altra problematica che rileva è legata alle dipendenze di ogni tipo, che sono trasversali, uomini e donne, di ogni età. «Noi accogliamo, però, poi occorrono percorsi di cambiamenti di stile di vita, per rendere l'altro autonomo, anche con percorsi lavorativi. Tanti vengono da noi e hanno bisogno di essere ascoltati, magari di un abbraccio, non hanno punti di riferimento. Non si risolve solo col servizio mensa o indumenti, è necessario un supporto, mancano obiettivi». In Comune ieri pomeriggio si è tenuto un incontro molto partecipato con le associazioni di volontariato che verranno coinvolte. L'assessora Murru ha ascoltato le loro richieste e bisogni al fine di sostenerle. Sul sito internet dell'ente verrà dedicata anche una sezione per promuovere le loro attività sul territorio e aiutarli anche nella ricerca di volontari.

