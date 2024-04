Una task force per i nuovi passaporti 

Non partire è un po’ morire. Ecco perché, considerati i tempi lunghi richiesti ormai da anni in tutte le Questure italiane per ottenere il passaporto dotato di microchip, bisogna muoversi con largo anticipo: il personale è poco, come in tutta la pubblica amministrazione, e i documenti cartacei-elettronici sono più complessi. Nella Questura cittadina si prova a metterci una pezza attraverso il cosiddetto “click day”, cioè le aperture straordinarie dell’ufficio Passaporti in via Tuveri per accogliere un maggior numero di domande. Ne è previsto uno anche questo sabato. E c’è poi una novità, che si chiama “Progetto Polis”: la richiesta del passaporto negli uffici postali. Per ora è una procedura sperimentale in tutta la Penisola, ma da domani sarà possibile anche nel Sud Sardegna, in una serie di piccoli Comuni.

Il “click day”

Dunque, apertura straordinaria degli uffici della Polizia amministrativa della Questura, in via Tuveri, prevista per questo sabato e per molte ore: dalle 9 alle 18. È il tempo necessario per accogliere quattrocento domande in più presentate dai cittadini che hanno necessità di richiedere, o di rinnovare, il documento indispensabile per l’espatrio in Paesi non dell’Unione europea (Regno Unito compreso). Attenzione, però: non ci si potrà recare direttamente all’Ufficio passaporti, perché prima bisognerà prenotare. L’indirizzo web è https://passaportonline.poliziadistato.it. Solo dopo aver prenotato l’appuntamento, sabato si potranno depositare i documenti necessari per ottenere il passaporto durante l’apertura straordinaria di sabato. E quando si prenota l’appuntamento? Domani, a partire dalle 9 del mattino, fino all’esaurimento dei quattrocento posti.

Agenda prioritaria

Ci sono poi le richieste prioritarie entro 30 giorni per motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo. Stesso portale internet per prenotare in Questura e nei Commissariati di Carbonia (dal 18 aprile), di Iglesias e Quartu (dal 19). L’urgenza dev’essere documentata.

Progetto Polis

Infine c’è la novità, cioè la fase sperimentale di richiesta dei passaporti negli uffici postali nei centri con meno di quindicimila abitanti. Possibile da domani, il servizio sperimentale si può utilizzare negli uffici postali di Dolianova, Ussana, Arbus, Lunamatrona, Narcao, Villa San Pietro, Vallermosa, Musei e Gesturi. All’operatore di devono consegnare un documento d’identità valido, il codice fiscale, due foto (una autenticata), 42,50 euro per pagare il bollettino e una marca da bollo da 73,50 euro. Si deve consegnare il vecchio passaporto, se lo si aveva, o denunciarne lo smarrimento o furto. Poi i documenti saranno inviati alla Questura di Cagliari.

