Una task force contro le cavallette: si parte in marzo 

Una task force per cercare di arginare un’invasione che inquieta e che da anni devasta le campagne del centro Sardegna. Uomini dell’Esercito, Protezione civile, Forestas, Laore, barracelli, agricoltori e volontari inizieranno a operare dalla metà di marzo per debellare le cavallette nella fase della schiusa delle uova. Ecco in sintesi il piano illustrato ieri pomeriggio a Nuoro, in prefettura, e finanziato dalla Regione con 4 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno i ristori per agricoltori e allevatori. «Useremo anche i droni», assicura l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta.

Fronte comune

Serve compattezza, non c’è tempo da perdere: è il concetto che si è levato con chiarezza dal palazzo del Governo con sede in via Deffenu, nel cuore del capoluogo barbaricino. È lì che il padrone di casa, il prefetto Giancarlo Dionisi, ha riunito attorno allo stesso tavolo il colonnello dell’Esercito Attilio D'Anzio, comandante della caserma di Prato Sardo; l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta; quindi, i vertici dell’agenzia Laore, di Forestas, oltre ai rappresentanti della Provincia e dei vigili del fuoco di Nuoro. «Si inizierà con la fase di monitoraggio», ha spiegato il direttore generale di Laore, Gerolamo Solina. «Metteremo in campo tutti gli uomini a disposizione, più i droni per individuare le zone-focolaio e quelle di rientro notturno degli insetti. Fondamentali saranno le segnalazioni, poi si potrà procedere con le disinfestazioni mirate, utilizzando prodotti chimici e biologici. Bisogna però agire - avverte l’esperto - nel periodo di poca mobilità delle cavallette, quindi prima che inizino a volare. Poi, in generale sarà fondamentale intervenire in anticipo per movimentare il terreno: i campi abbandonati e incolti favoriscono infatti la proliferazione delle uova».

La Regione

«Siamo pronti a partire con le azioni di prevenzione nei tempi utili, tra la fine di marzo e i primi di aprile, per gestire l’emergenza delle cavallette», assicura l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta. «Da troppo tempo gli allevatori e gli agricoltori del Nuorese sono in attesa di un’azione concreta sul territorio. Per questo motivo li ho voluti incontrare, insieme al sindaco di Ottana Franco Saba, per riferire le azioni previste dal piano che l’agenzia Laore andrà ad attuare in due fasi: quella del monitoraggio e quella dell’azione. Si tratta di un piano assolutamente innovativo dal punto di vista tecnologico, abbiamo quindi ottime chance di vincere questa sfida». L’esponente della Giunta Solinas ostenta sicurezza, crede nelle potenzialità dell’intervento corposo che prende forma, messo a punto dall’agenzia regionale con la collaborazione dell’Università di Sassari, del Servizio fitosanitario, della Fao e appunto dell’assessorato dell’Agricoltura. Nello specifico, nella prima fase di monitoraggio si cercherà di individuare le “grillare”, anche con l’ausilio di sistemi di geo-localizzazione. Dalla centrale operativa di Ottana, poi, partiranno in seguito le azioni per colpire i nidi degli insetti. Intanto, da oggi i tecnici di Laore inizieranno gli incontri operativi nei vari Comuni del Nuorese per illustrare ad agricoltori e allevatori “le modalità utili al corretto svolgimento delle operazioni”. L’auspicio del prefetto Dionisi: «Serve il massimo sforzo affinché si inverta il trend negativo degli ultimi anni, dove i danni stimati si sono attestati sui 20-25 milioni di euro ogni estate».