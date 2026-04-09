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Selargius.
10 aprile 2026 alle 00:29

Una task force contro gli abusi edilizi 

Il sindaco Concu: «Adesso basta, nelle campagne ce ne sono troppi» 

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Una task force comunale per frenare l’abusivismo, partendo dalle case - in parte o totalmente - costruite senza autorizzazione. E in vista ci sono anche alcune demolizioni al centro di una serie di pratiche al vaglio degli uffici comunali di Selargius e pronte ad approdare in Consiglio, oltre al sequestro di un cantiere nella località di Su Tremini de susu.

«La campagna è invasa dagli abusi edilizi», ammette il sindaco Gigi Concu che annuncia il pugno duro dell’amministrazione sul fenomeno che conta circa seicento irregolarità mappate oltre il centro abitato.

La situazione

Recinzioni spuntate dal niente, depositi attrezzi irregolari, cucine rustiche e fabbricati costruiti senza autorizzazioni: sono questi gli abusi concentrati nelle campagne selargine, lì dove i fuorilegge del mattone si scatenano di più pensando di passare inosservati.

Il fenomeno riguarda diverse località ai margini della città: non solo Su Tremini de Susu, le case senza autorizzazione spuntate dal niente si trovano a Su Strecoxiu, nella località di Sa Muxiurida, sino alle zone a ridosso della strada statale 387, nella strada vicinale Bi ‘e mesu, e nella Selargius-Ussana.

I casi

Due i casi al vaglio degli uffici tecnici del Comune, entrambi abusi storici acquisiti - dopo sentenza definitiva - al patrimonio comunale. Uno è nella località Su Staineddu: 500 metri quadrati di casa totalmente irregolare “dove non sussistono i presupposti normativi per poter essere sanata”, viene spiegato nel documento. Il costo stimato per la demolizione è di 160mila euro, a carico dei responsabili dell’abuso, ma la situazione è delicata perché la casa è abitata. L’altro è a Su Tremini de Baxiu, 50 metri quadrati disabitati e destinati alla demolizione dopo il sì in Consiglio. E poi c’è il caso del recente sequestro di un cantiere edile a Su Tremini de susu, con tanto di sigilli che però la proprietaria - una donna di origine rom con residenza a Cagliari - ha più volte ignorato.

L’attività

In prima linea c’è il settore Vigilanza ambientale ed edilizia della Polizia locale, ma anche i barracelli. E di recente è partita l’attività extra del gruppo di lavoro che coinvolge più settori del Municipio, Polizia locale e Urbanistica in testa. «Dobbiamo mettere un freno all’abusivismo», ribadisce il sindaco, «esattamente come stiamo facendo sul fronte delle discariche di rifiuti».

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