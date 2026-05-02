Una tartaruga trovata senza vita in riva al mare 

L’amara scoperta l’hanno fatta alcune persone che si trovavano a passeggiare da quelle parti. Davanti ai loro occhi c’era una tartaruga marina senza vita sul litorale, dalle parti di Sant’Andrea. È stata prontamente segnalata alle autorità competenti per il recupero e della questione sono stati informati anche i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos: «Il dolore è forte. Ogni perdita è un colpo al cuore, soprattutto quando si tratta di creature così antiche, delicate e straordinarie. Troppo spesso sono le conseguenze delle azioni umane a spezzare queste vite: plastica dispersa in mare, eliche di imbarcazioni, distrazione e incuria. Le tartarughe, che per respirare devono emergere in superficie, diventano ancora più vulnerabili ai nostri errori». Oggi, «ci fermiamo un momento a riflettere. Il mare è casa loro, ma è anche responsabilità nostra».E intanto Cittadinanza Attiva Oikos continua nella sua opera. Sabato 16 maggio i volontari saranno in azione con Isula fishing club Sardegna per l’iniziativa Pesca di rifiuti. Subacquei in apnea, volontari e cittadini entreranno in acqua e percorreranno la costa per rimuovere rifiuti di ogni genere con partenza dalla Villa Romana di Sant’Andrea. Al clean-up subacqueo e terrestre seguirà l’analisi dei rifiuti con i biologi marini e non mancherà il momento più suggestivo: la liberazione di una tartaruga Caretta caretta. (g. da.)

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