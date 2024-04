Una tartaruga soccorsa e salvata dai barracelli 

Una tartaruga “Testudo Marginata” è stata rinvenuta giovedì pomeriggio alla periferia di Sant’Antioco. A trovarla sono stati gli agenti della compagnia barracellare della cittadina lagunare.

Gli agenti, guidati dal capitano Marco Mocci, durante la consueta attività di prevenzione e repressione in materia di discariche abusive nelle campagne, hanno rinvenuto la tartaruga di circa 20 cm mentre attraversava la strada comunale nella località Su de Campus, a poca distanza dall’abbeveratoio comunale. La tartaruga è stata prelevata e presa in carico dalla compagnia. Si tratta di un esemplare protetto. «Al momento del ritrovamento – raccontano i barracelli – si trovava in una situazione di pericolo, vicino a una strada trafficata».

Dopo pochi minuti è stata contattata la stazione del Corpo forestale di Sant’Antioco. Gli agenti hanno accertato che la tartaruga ere in buone condizioni. Dopo qualche ora e una serie di accertamenti sono tornati in campagna e l’hanno liberata in una località al sicuro. «Invitiamo i cittadini – dicono i barracelli – a fare sempre le segnalazioni, così si interviene in modo tempestivo». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA