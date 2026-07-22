Una tartaruga fa il nido sulla spiaggia 

Domenica scorsa a Solanas è stata recuperata la carcassa di una tartaruga Caretta caretta, affidata alla società che si occupa del ritiro rifiuti per lo smaltimento. Ieri però sulla stessa spiaggia è stato trovato il un nido di un altro esemplare: lo ha scoperto una turista poco dopo l’alba. Già la notte prima qualcuno aveva notato il passaggio della tartaruga dal mare all’arenile, poi con lo spuntare del sole ecco il ritrovamento del posto in cui la Caretta caretta aveva già depositato le uova.

A Solanas sono arrivati gli esperti dell’Area marina protetta di Villasimius e il Corpo forestale dalla base navale di Villasimius, che hanno recintato l’area, già delimitata poco dopo il ritrovamento, per evitare che il passaggio dei bagnanti potesse creare danni alle uova. È stata avvisata anche la Capitaneria di porto. Il nido, molto vicino all’acqua, è possibile debba essere spostato più all’interno. Il tutto sotto l’occhio vigile degli esperti.

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