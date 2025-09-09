Una tartaruga di 45 chili soccorsa e salvata a Piscinnì 

Nel tardo pomeriggio di domenica, nelle acque di Piscinnì, nel territorio di Teulada, è stata soccorsa una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. L'esemplare, del peso di circa 45 chili, presentava una ferita compatibile con l’urto leggero di un’imbarcazione ed era infestato da numerosi ectoparassiti, che ne avevano compromesso lo stato di salute e la capacità di nuotare.

A individuarla per primo era stato sabato Francesco Mura di Iglesias, che, notato l’animale in mare durante una gita in gommone, ha deciso di tornare sul posto il giorno seguente. Qui ha incontrato il pescatore Antonello Mascia e la moglie Maria Sandra Manca, fermi con il loro peschereccio per una pausa. La tartaruga affiorava a fatica per respirare, poi si inabissava fino a cinque metri. Antonello Mascia si è tuffato e ha riportato in superficie l’animale, ma a causa delle dimensioni non è riuscito a issarlo a bordo. Provvidenziale l’intervento di Mura, che ha aiutato a imbragarla con una corda e a sollevarla sul peschereccio, con l’aiuto anche delle rispettive mogli, Stefania Leoni e Maria Sandra Manca. L’animale è stato preso in carico dal Corpo Forestale di Teulada e trasferito al Centro Recupero Laguna di Nora, dove ha ricevuto le prime cure e sarà sottoposto ad accertamenti veterinari dal dottor Alberto Russo. Soddisfazione e orgoglio per i soccorritori, che potranno assistere anche al futuro rilascio in mare dell’esemplare, una volta guarito.

