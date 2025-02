Una targa “speciale” a Mariposa de Cardu 

Ad accogliere i visitatori dell’orto giardino Mariposa de Cardu, da ieri, c’è una nuova insegna di benvenuto. A realizzarla, i ragazzi con disabilità dell’Anffas di Selargius. Dopo aver trascorso la mattinata in visita in località Su Idanu, hanno voluto ringraziare dell’ospitalità con un personalissimo dono: una targa in ceramica realizzata a mano, con la scritta “Beni Beniusu”, che sarà il nuovo simbolo di accoglienza a Mariposa de Cardu. «Sono legami dell’anima», ha scritto sui social Rita Atzeri, direttrice de “Il Crogiuolo”, che ha ideato il progetto dell’orto giardino.

