Una targa per raccontare la figura del Druso minore 

Sono due gli interventi in programma per valorizzare la statua di Druso minore, posizionata nella ristrutturata piazza Umberto, il 5 agosto scorso. L’inserimento di una targa con una dettagliata descrizione del personaggio storico e del ritrovamento della statua originale a pochi metri dalla piazza e un sistema di illuminazione per la valorizzazione della parte posteriore della statua, oggi al buio nelle ore serali e notturne. «Elementi importanti che avremo già dovuto inserire - ha detto il sindaco Ignazio Locci - perché prescritti dalle autorizzazioni al posizionamento della statua, copia perfetta dell’originale e poi perché sappiamo che i turisti chiedono informazioni ai cittadini». (s. g.)

