Una targa per il maestro Tratzi 

È tutto pronto per ricordare lo storico maestro dei musici della Sartiglia, Pacifico Tratzi, a un anno dalla sua scomparsa. Martedì alle 19.30 all’ex lavatoio, nel corso di una cerimonia promossa dal gruppo Tamburini e trombettieri Pro Loco Oristano verrà svelata una targa. La serata sarà anche l’occasione per celebrare l'intitolazione della formazione dei “Mini tamburini e trombettieri della Pro loco”. La denominazione “scuola di musici della Sartiglia Pacifico Tratzi” si è aggiunta, già dalla scorsa Sartiglietta estiva, allo storico nome del gruppo dei giovani. «Si tratta di un piccolo gesto di gratitudine verso un grande uomo, che con il suo tamburo è stato radici dei suoni dei tamburini e trombettieri Pro Loco Oristano - si legge in una nota - E maestro di tutti noi». Pacifico Tratzi entrò a far parte dei musici della Pro Loco nel 1960, negli anni ottanta creò la compagine dei Mini tamburini e trombettieri. Un'intuizione che ha consentito a intere generazioni di formarsi sotto la sua sapiente guida. La targa verrà svelata nell’ex lavatoio, dove ogni martedì i ragazzini si esercitano con i tamburi e le trombe in vista del Carnevale e delle varie manifestazioni. ( s.p. )

