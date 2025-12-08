Una targa per i vigili del fuoco in pensione 

Una vita in prima linea, sempre pronti a intervenire in soccorso di chi si ritrova in difficoltà. È la missione dei vigili del fuoco che proprio nei giorni scorsi hanno celebrato la patrona del corpo Santa Barbara. Una ricorrenza molto sentita da tutti i vigili del comando porvinciale e che è stata l’occasione per rendere omaggio anche ad alcuni colleghi che quest’anno hanno lasciato il servizio per la meritata pensione.

In particolare la segreteria del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo di Oristano ha consegnato alcune targhe (inviate dalla segreteria nazionale del sindacato) per ringraziare il personale andato in pensione nel 2025. I riconoscimenti, consegnati dal segretario provinciale del Conapo Giuseppe Mellai, sono andati al capo reparto Renato Sanna, al capo squadra esperto Francesco Piga, al capo squadra esperto Giuseppe Sanna, al capo squadra Peppino Concu infine al vigile coordinatore Antonietta Corriga. Per lei un’occasione speciale: nei giorni scorsi è stata organizzata una grande festa al comando provinciale di via Zara perché è stata la prima donna in Sardegna a vestire la divisa dei vigili del fuoco.

