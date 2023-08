Una targa per don Felice, parroco del paese per 35 anni 

Una targa con codice Qr per ricordare don Felice Portigliotti, lo storico parroco di Villaspeciosa. Nella mattinata di ieri il sindaco Gianluca Melis ha inaugurato il pannello informativo, alla presenza di alcuni parenti del sacerdote scomparso nel 2007, giunti in Sardegna per l’occasione. Sulla targa, sistemata alla fine di via Dessi, davanti alla piazza già dedicata al sacerdote, è stato inserito un Qr code che riporta al sito www.cruu.it/villaspeciosa, dove si possono apprendere tutte le informazioni sul parco multifunzionale e sulla vita di don Felice. Il ricordo del sacerdote è ancora vivo nel paese, una stima guadagnata nei 45 anni trascorsi a Villaspeciosa. (a. cu.)

