Una targa per 4 insegnanti, riconoscimento del Comune 

Per la festa della donna, sabato a Siniscola nei locali della Fondazione Farris-Tedde è in programma un convegno. Si parlerà di “Donne di ieri e di oggi”. L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale alla Cultura retto da Paola Fadda, in collaborazione con il Rotary club. Interverranno Lucia Becchere del settimanale diocesano L’Ortobene e scrittrice, la dirigente scolastica Antonella Piredda, la consulente Orsola Altea. L’amministrazione comunale consegnerà targhe commemorative a Nicolosa Pau e alla memoria di Maria Cara, Bice Bernardini e Giovanna Fadda, stimate insegnanti elementari che hanno formato tanti cittadini di Siniscola. (f. u.)

